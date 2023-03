Иран призова Франция: "Вслушайте се в гласа на своя народ и избягвайте насилието срещу него"

Иран призова Франция да избягва насилието и да се вслушва в протестиращите, ден след нова серия протести срещу пенсионната реформа, при които се стигна до серия от инциденти, съобщи Франс прес.

Над 450 души бяха задържани вчера, а 441 полицаи и жандармеристи бяха ранени, съобщи вътрешният министър Жералд Дарманен.

Iran slams France’s violent crackdown on pension reform protests



🔹Iran has lashed out at the French government over its violent crackdown on protests against a controversial pension reform plan, saying Paris lectures others about pic.twitter.com/TWwQ95K86w