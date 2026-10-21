Протестите в Албания ескалираха: Сблъсъци, сълзотворен газ и коктейли „Молотов“ в Тирана

П ротестиращи се събраха пред сградата на Министерския съвет в Тирана на 20 октомври за осми пореден ден на демонстрации с искания за оставката на премиера Еди Рама и промяна на политическото статукво в Албания.

Протестът започна без сериозно напрежение и сблъсъци между младите демонстранти и полицията, предаде АТА.

На булевард „Мъченици на нацията“ група протестиращи изтръгнаха конструкцията на близка автобусна спирка. Други демонстранти премахнаха два баскетболни коша в района на бюстовете на братята Фрашъри и ги поставиха на булеварда като прегради срещу полицейските автомобили.

С плакати и скандирания участниците заеха средата на булеварда, изправени срещу полицейските кордони.

Първите сблъсъци избухнаха след повече от три часа, когато група млади протестиращи хвърлиха коктейли „Молотов“ към сградата на Министерския съвет.

Маскирани демонстранти започнаха да замерят полицаите с камъни, а силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат множеството.

Полицията преследваше групи протестиращи, които се разпръснаха в различни части на Тирана. В района на Девететажните сгради служителите използваха водни струи под високо налягане.

На булевард „Зогу I“ част от демонстрантите подпалиха контейнери за отпадъци и ги преместиха на пътното платно, като затрудниха движението.

Напрежението отново ескалира пред Министерския съвет, където протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията. Силите на реда използваха водни оръдия, лютив спрей и сълзотворен газ.

Няколко млади жени се почувстваха зле след употребата на лютив спрей и сълзотворен газ.

Сблъсъците продължиха и край православната катедрала „Възкресение Христово“, където демонстранти хвърляха коктейли „Молотов“ и пиротехнически средства срещу полицаите.

Полицията започна и задържания на участници в протестите, докато обстановката в албанската столица остава напрегната.