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Ескалация в Тирана: Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращи

Антиправителствените демострации в Албания ескалираха с нови сблъсъци пред Министерството на образованието и Министерския съвет, докато опозицията настоява за оставката на премиера Еди Рама

24 октомври 2026, 18:51
Ескалация в Тирана: Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращи
Източник: АР/БТА

П ротестиращи в албанската столица Тирана хвърляха камъни по сградата на Министерството на образованието, запалиха контейнери за отпадъци и откъртиха тротоарни плочки, а полицията отговори с употреба на сълзотворен газ и водни оръдия, съобщава албанската телеграфна агенция АТА.

Протестите в Албания ескалираха: Сблъсъци, сълзотворен газ и коктейли „Молотов“ в Тирана

Тази сутрин лидерът на Демократическата партия Сали Бериша оглави протестен митинг пред сградата на Министерския съвет. По време на свикания национален митинг в подкрепа на студентите и младите хора бе запалена импровизирана маса за преговори, поставена точно пред сградата, където се помещава кабинетът на премиера Еди Рама.

Източник: АР/БТА

В 14:00 ч. протестиращи студенти и граждани се събраха пред сградата на Министерството на образованието с настояване за пълна смяна на управляващите. Впоследствие демонстрантите се придвижиха от образователното ведомство към централния площад „Скендербег“, а след това отново към сградата на Министерския съвет. След пристигането на групата там избухнаха нови сблъсъци, при които демонстрантите замеряха полицията с камъни и пиротехнически средства. Органите на реда отвърнаха с водни оръдия и сълзотворен газ, успявайки за кратко да изтласкат тълпата назад. За момента не се съобщава за ранени при днешните сблъсъци.

Протестите в Албания започнаха в столицата на 13 октомври на фона на масовото недоволство от лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените перспективи за реализация след дипломирането. Демонстрациите бързо прераснаха в по-мащабни антиправителствени прояви с призиви за оставката на премиера Еди Рама и съставянето на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и нанесени щети по обществени сгради и търговски обекти, като стотици участници бяха задържани.

Източник: АР/БТА

По официална информация на албанското здравно министерство от началото на протестната вълна до 19 октомври общо 310 души, от които 191 полицаи, 88 протестиращи и 31 случайни минувачи, са били ранени.

Преди броени дни албанският премиер Еди Рама обвини Русия, Иран и екстремистки движения за провокиране на насилие по време на антиправителствените протести. Той посочи и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава демонстрациите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространение на дезинформация.

Преди студентските протести през последните две седмици Албания бе обхваната от многомесечни демонстрации, станали известни като „Фламинго революция“. Те бяха насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт на южното албанско крайбрежие от инвестиционна компания, учредена от Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп.

Източник: Елена Дражева/БТА    
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