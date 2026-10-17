Пети ден на бурни сблъсъци в столицата на Албания

В събота албанската столица стана арена на бурни сблъсъци за пети пореден ден, като полицията използва гумени куршуми срещу протестиращи, настояващи за оставката на министър-председателя Еди Рама. Самият той обеща да се вслуша в опасенията им.

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

От вторник насам Тирана е разтърсвана от бурни демонстрации, при които хиляди протестиращи искат оставката на Рама, изразявайки недоволство от условията в университетите и високите такси за обучение. В събота протестиращите замеряха полицията с камъни, „коктейли Молотов“, метални предмети и пиротехнически средства. Те също така подпалиха автомобили и контейнери за смет, използвайки ги като горящи барикади, за да спрат настъплението на полицията. Журналисти на АФП, намиращи се на място, станаха свидетели как за първи път от началото на протестите полицията използва гумени куршуми срещу демонстрантите. Служителите на реда използваха също водни оръдия, лютив спрей и сълзотворен газ срещу тълпата, в резултат на което улиците на Тирана бяха обвити в гъст дим.

Източник: БТА

Паула, която заедно с други младежи организира импровизиран пункт за първа помощ в адвокатска кантора, сподели пред АФП, че трима души са получили медицинска помощ за наранявания по главата, очите и краката – предположително причинени от гумени куршуми. Албанското законодателство позволява на полицията да използва гумени куршуми по време на протести само в краен случай. Министерството на здравеопазването съобщи в прессъобщение, че в събота деветима протестиращи и четирима полицаи са потърсили медицинска помощ.

„Днес, за първи път от началото на протестите, полицията използва гумени куршуми – крайна мярка, като се има предвид, че сред протестиращите има непълнолетни на възраст 16-17 години“, заяви пред АФП Реди Таку, студент в спортна специалност.

Директорът на държавната полиция Скендер Хита заяви на пресконференция, че „гумените куршуми са били използвани в ограничена степен“. „Всички използвани средства са приложени в ограничена степен; използва се само сертифицирано оборудване, което е разрешено за подобни ситуации в страните от Европейския съюз“, каза той.

По думите му, по време на протестите през седмицата са били арестувани 167 души, а срещу 388 са образувани наказателни производства. Седем полицейски служители са отстранени от длъжност и са обект на дисциплинарно разследване за превишаване на правомощията си. Той добави, че през петте дни на протести 132-ма полицейски служители, предимно в Тирана, са получили наранявания, и призова „онези, които извършват тези актове на насилие, незабавно да прекратят незаконните си действия“.

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В началото на протеста демонстранти запалиха куфар и го хвърлиха в двора на Министерството на образованието – символичен жест, показващ, че те не искат да напускат Албания. Студентът по журналистика Синан Била заяви, че протестът е „реакция на недоволство от мълчанието на нашето правителство“. „Младите хора се събудиха – и заради нашите родители“, каза Била пред АФП.

Източник: БТА

„Ние не искаме привилегии. Настояваме за правата си, за бъдещето си и за по-добра държава“, каза той. По време на посещение при местни собственици на бизнес, пострадали по време на демонстрациите, Рама заяви, че изпитва уважение към студентите, и добави, че „тяхното право на протест трябва да бъде и ще бъде защитено“.

„Техните гласове – гласовете на младите хора и на всеки гражданин, участвал днес в протестите, трябва да бъдат и ще бъдат чути с уважение“, каза Рама. Той обаче допълни, че „няма да позволи на никого да застраши бъдещето на тази страна“.

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Местни медии съобщиха за още протести в крайбрежния град Дуръс, където демонстранти изпочупиха прозорците на пощенската станция и блокираха пътища с горящи барикади. Ескалацията на напрежението тази седмица идва след месеци на антиправителствени протести в балканската държава, първоначално предизвикани от спорен проект за курортен комплекс, свързван със семейството на американския президент Доналд Тръмп.