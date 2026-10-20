Свят

Хаос в Тирана: Протестите продължават със сблъсъци, премиерът Рама отказва да подаде оставка

Демонстрантите настояват за край на корупцията и сформиране на техническо правителство, което да подготви честни избори

20 октомври 2026, 11:56
Хаос в Тирана: Протестите продължават със сблъсъци, премиерът Рама отказва да подаде оставка
Сблъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители   
Източник: БТА/АР

Насилствените протести в албанската столица Тирана продължават вече седми ден, като сблъсъците между демонстранти и полиция ескалират. Премиерът Еди Рама, който е на власт от 13 години, категорично отказва да подаде оставка, създавайки политическа патова ситуация, която според него може да застраши пътя на Албания към членство в Европейския съюз.

Напрежението в страната расте от месеци, а последните сблъсъци доведоха до значителен брой ранени. Според доклад на Министерството на здравеопазването, цитиран от Al Jazeera, от началото на безредиците са ранени 272 души, от които 169 са полицаи. Сред ранените има както протестиращи, така и служители на реда, като нараняванията варират от леки до по-сериозни, налагащи хоспитализация.

Пети ден на бурни сблъсъци в столицата на Албания

Исканията на протестиращите и отговорът на властта

Протестиращите, предимно млади хора, настояват за по-добро образование, повече работни места и край на корупцията. Основното им политическо искане е оставката на Рама и сформиране на „технократско правителство за една година, което да подготви страната за истински, демократични избори“, както обяснява 27-годишната активистка Сидорела Ватникай пред BBC. Тя обвинява Рама във фалшифициране на избори и връзки с организираната престъпност, като тези обвинения подхранват недоволството сред населението.

В отговор премиерът Еди Рама заяви по време на живо излъчване в социалните мрежи, че „правителството не е изправено пред предизвикателство“, но намекна, че безредиците могат да се отразят на европейските амбиции на страната. „Албанците трябва да помислят много ясно“, каза Рама, цитиран от Al Jazeera. „Това ли искат, или искат ЕС?“. Той също така обвини „чужда ръка“ за ескалацията на протестите, но заяви готовност да изслуша основателните искания на студентите, което обаче не е довело до конкретни стъпки за разрешаване на кризата.

Ситуацията в центъра на Тирана остава напрегната, като полицията използва гумени куршуми, водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне тълпите, съобщават медиите. Демонстрантите са се насочили към правителствени сгради, включително Министерството на образованието и офиса на премиера. Много магазини и институции са защитили витрините си с метални капаци, а градските власти са премахнали павета, за да не бъдат използвани като оръжие от протестиращите. Тези мерки показват сериозността на ситуацията и опасенията за допълнителна ескалация.

Според албанската журналистка Линдита Карадаку от TV Klan, цитирана от Al Jazeera, и двете страни са решени да не отстъпват. „В този момент никой не знае какво ще донесе утрешният ден“, коментира тя, подчертавайки несигурността и липсата на ясен изход от кризата.

Настоящите безредици са продължение на недоволство, което тлее от месеци. Още през май в страната се проведоха протести, наречени „Революцията на фламингото“, срещу спорен проект за луксозен туристически комплекс, свързан с Джаред Къшнър. Този предишен протест, макар и по различен повод, показва наличието на дълбоко вкоренено недоволство срещу управлението и определени политики.

Огън, сълзотворен газ и сблъсъци: Дипломат пострада при протестите в Албания

История на протести 

Историята на албанската политика е белязана от подобни конфликти. Преди да дойде на власт, Социалистическата партия на Еди Рама използваше същите методи на улични протести и бойкот срещу правителството на Демократическата партия на Сали Бериша, обвинявайки го в изборни манипулации и корупция. Тези конфликти често са водели до насилие, като например през 2011 г., когато при сблъсъци загинаха протестиращи. Оспорването на изборни резултати, както при парламентарния вот, така и при местните избори, е повтарящ се мотив, който системно парализира работата на институциите. Действия като хвърляне на димки в парламента или физически сблъсъци около ключови гласувания са се превърнали в познат елемент от политическия пейзаж, демонстрирайки дълбоко недоверие в демократичния процес и от двете основни политически сили.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Свят Преди 12 минути

Срещата се състоя в момент на безпрецедентно напрежение между Киев и Вашингтон, породено от промени в американската политика и остри критики от страна на Тръмп

Уникално: На Марс и Луната могат да се садят домати

Япония изстреля историческа мисия до луната на Марс

Свят Преди 12 минути

Япония изстреля амбициозна мисия до Фобос за събиране на първите проби от марсианска луна. Целта на сондата Martian Moons eXploration (MMX) е да върне материал на Земята до 2031 г.

„Мислех, че ще умрем“: Паника в самолет след силен шум, миризма и слизане по крилото

„Мислех, че ще умрем“: Паника в самолет след силен шум, миризма и слизане по крилото

Свят Преди 31 минути

Полетът е излетял от международното летище Ламбърт в Сейнт Луис на 17 октомври с дестинация Филаделфия, но се е наложило да се върне обратно

.

Милано отвръща на удара: Правителството разполага 500 войници след дни на младежки бунтове

Свят Преди 38 минути

Насилието ескалира след протест срещу високите разходи за живот, прераснал в хаос. Маскирани групи младежи влязоха в сблъсъци с полицията, разбиваха витрини и плячкосваха магазини.

<p>Жена загина при нападение от акула в Южна Африка</p>

Южна Африка: Плувкиня загина при нападение от акула край плажа Ориент

Свят Преди 50 минути

В отговор властите незабавно затвориха плажовете Ориент и Ийстърн до второ нареждане. Издадено е официално предупреждение към гражданите да проявяват изключителна предпазливост

О Джей Симпсън

„Знаеш, че не бях сам“: Таен информатор и нови записи отварят отново случая „О Джей Симпсън“

Свят Преди 50 минути

Разкрити съдебни досиета отварят отново въпроса за липсващото оръжие и евентуален съучастник в двойното убийство от 1994 година

Започнаха парламентарните избори в Израел

Израел: Защо младите се обръщат към крайната десница

Свят Преди 1 час

Тайван иска от Google да скрие остров в Южнокитайско море

Китайската армия следи американски боен кораб в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Според Пекин, американският USS Charleston е „навлязъл незаконно“ край архипелага Спратли, нарушавайки китайския суверенитет. САЩ определят мисията като „операция за свобода на корабоплаването“ в международни води, за която не се изисква разрешение.

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите ще проверяват произхода и безопасността на храните, цените и движението на стоките с висок фискален риск, ще се вземат и проби за лабораторни изследвания

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Любопитно Преди 1 час

Той притежава онази рядка комбинация от плътен разпознаваем глас, музикален почерк, остър интелект и заразително чувство за хумор. Тази седмица в епизода на The Voice Cast гостува изпълнителят Тино, а разговорът бързо излиза извън рамките на стандартното, за да се превърне в истински „НЕлюбовен подкаст“

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Свят Преди 1 час

Луксозни магазини затвориха врати след вълна от безредици, а правителството обмисля по-строги мерки за сигурност и ограничения на публичните събирания

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

България Преди 1 час

Полицията е изградила контролно-пропускателни пунктове на десетки места в областта

<p>Империята &quot;Вагнер&quot; и бизнесът за 400 млн. в Африка</p>

Империята "Вагнер" синът на Пригожин запазва контрола над бизнес за 400 млн. долара в Африка

Свят Преди 1 час

25-годишният наследник на Пригожин е успял да се противопостави на опитите на Кремъл да национализира активите на наемническата група в региона, пише The Wall Street Journal. Според разследване изданието, империята на Пригожин в Африка генерира над 400 млн. долара годишно от злато, оръжия и наркотици

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Свят Преди 1 час

Инициативата предвижда безопасно преминаване на кораби до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки, заяви Володимир Зеленски

Ерата на героите в “Игри на волята” започва тази вечер

Ерата на героите в “Игри на волята” започва тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Две епични индивидуални битки очакват зрителите на NOVA

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

България Преди 1 час

Депутатите ще изслушат представители на затворническите власти, ДАНС и МВР за медицинските документи, поведението на Огнян Атанасов и обстоятелствата около помилването му през декември 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Червена светлина: Защо терапията е хит сред подаръците напоследък

Edna.bg

Смяната на смартфона вече не значи да загубиш всички снимки

Edna.bg

Румен Радев: Корабите в Черно море не са спрели и няма да спрат

Nova.bg

Мащабна акция на ГДБОП в няколко града: Десетки арестувани за предполагаеми онлайн измами за милиони евро (СНИМКИ)

Nova.bg