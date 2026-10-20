Хаос в Тирана: Протестите продължават със сблъсъци, премиерът Рама отказва да подаде оставка

Сблъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители

Насилствените протести в албанската столица Тирана продължават вече седми ден, като сблъсъците между демонстранти и полиция ескалират. Премиерът Еди Рама, който е на власт от 13 години, категорично отказва да подаде оставка, създавайки политическа патова ситуация, която според него може да застраши пътя на Албания към членство в Европейския съюз.

Напрежението в страната расте от месеци, а последните сблъсъци доведоха до значителен брой ранени. Според доклад на Министерството на здравеопазването, цитиран от Al Jazeera, от началото на безредиците са ранени 272 души, от които 169 са полицаи. Сред ранените има както протестиращи, така и служители на реда, като нараняванията варират от леки до по-сериозни, налагащи хоспитализация.

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Исканията на протестиращите и отговорът на властта

Протестиращите, предимно млади хора, настояват за по-добро образование, повече работни места и край на корупцията. Основното им политическо искане е оставката на Рама и сформиране на „технократско правителство за една година, което да подготви страната за истински, демократични избори“, както обяснява 27-годишната активистка Сидорела Ватникай пред BBC. Тя обвинява Рама във фалшифициране на избори и връзки с организираната престъпност, като тези обвинения подхранват недоволството сред населението.

В отговор премиерът Еди Рама заяви по време на живо излъчване в социалните мрежи, че „правителството не е изправено пред предизвикателство“, но намекна, че безредиците могат да се отразят на европейските амбиции на страната. „Албанците трябва да помислят много ясно“, каза Рама, цитиран от Al Jazeera. „Това ли искат, или искат ЕС?“. Той също така обвини „чужда ръка“ за ескалацията на протестите, но заяви готовност да изслуша основателните искания на студентите, което обаче не е довело до конкретни стъпки за разрешаване на кризата.

Ситуацията в центъра на Тирана остава напрегната, като полицията използва гумени куршуми, водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне тълпите, съобщават медиите. Демонстрантите са се насочили към правителствени сгради, включително Министерството на образованието и офиса на премиера. Много магазини и институции са защитили витрините си с метални капаци, а градските власти са премахнали павета, за да не бъдат използвани като оръжие от протестиращите. Тези мерки показват сериозността на ситуацията и опасенията за допълнителна ескалация.

Според албанската журналистка Линдита Карадаку от TV Klan, цитирана от Al Jazeera, и двете страни са решени да не отстъпват. „В този момент никой не знае какво ще донесе утрешният ден“, коментира тя, подчертавайки несигурността и липсата на ясен изход от кризата.

Настоящите безредици са продължение на недоволство, което тлее от месеци. Още през май в страната се проведоха протести, наречени „Революцията на фламингото“, срещу спорен проект за луксозен туристически комплекс, свързан с Джаред Къшнър. Този предишен протест, макар и по различен повод, показва наличието на дълбоко вкоренено недоволство срещу управлението и определени политики.

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История на протести

Историята на албанската политика е белязана от подобни конфликти. Преди да дойде на власт, Социалистическата партия на Еди Рама използваше същите методи на улични протести и бойкот срещу правителството на Демократическата партия на Сали Бериша, обвинявайки го в изборни манипулации и корупция. Тези конфликти често са водели до насилие, като например през 2011 г., когато при сблъсъци загинаха протестиращи. Оспорването на изборни резултати, както при парламентарния вот, така и при местните избори, е повтарящ се мотив, който системно парализира работата на институциите. Действия като хвърляне на димки в парламента или физически сблъсъци около ключови гласувания са се превърнали в познат елемент от политическия пейзаж, демонстрирайки дълбоко недоверие в демократичния процес и от двете основни политически сили.