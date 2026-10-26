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Тръмп със скандален коментар за тялото на Ники Минаж, мрежата избухна

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 октомври 2026, 10:35
Тръмп със скандален коментар за тялото на Ники Минаж, мрежата избухна
Доналд Тръмп и Ники Минаж на митинга в Мичиган   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп направи неочаквана забележка относно външния вид на рапърката Ники Минаж по време на митинг в Порт Хюрън, Мичиган, в неделя, с което за кратко отклони вниманието от посланията на кампанията си за междинните избори.

След като се върна към скорошни свои коментари относно физиката на сенатора от Републиканската партия в Охайо Джон Хъстед, Тръмп каза: „Погледнах задника му. Никога преди не бях правил това с мъж. Неофициално казано - с жени, да. С мъже - не“.

След това Тръмп насочи вниманието си към Минаж, съюзник на президента, която пътува с „Air Force One“, за да присъства и да говори на митинга. „Между другото, и преди съм виждал дяволски красив задник“, каза Тръмп, преди да посочи към рапърката: „Ники Минаж! Това трудно може да се пропусне! Стани. Това трудно може да се пропусне“.

Когато тя се изправи под бурните аплодисменти на тълпата, президентът вдигна юмрук във въздуха, след което заключи: „Ще се върна към историята си. Надявам се Ники да не се е обидила. Обичаме Ники. Тя е с нас от дълго време“.

Тръмп също така спомена вниманието около последните му коментари за телата на мъжете политици, шегувайки се с кандидата за сенатор от Републиканската партия в Мичиган Майк Роджърс, че би направил подобна забележка и за него, ако това би помогнало на изборните му изгледи, пише Newsweek.

„Живея с цялото това нещо за задника. Вярвайте ми! Това изобщо не ме интересува! Готов съм да се жертвам. Бих казал това и за твоя задник, Майк, ако това ти гарантира победата“, пошегува се президентът.

Коментарите на Тръмп за Ники Минаж предизвикаха реакции в мрежата

Изказванията на Тръмп бързо придобиха популярност в социалните мрежи. Консервативният коментатор Ерик Доърти написа в X: „Всички ГУБЯТ УМА СИ. Никога няма да има друг като него. НУЛА ФИЛТЪР!!!“

Ник Сортор, консервативен инфлуенсър, каза в X: „НЕ очаквах това, въпреки че тя беше сред публиката“.

Рон Филиповски, чест критик на Тръмп и главен редактор на MeidasTouch.com, написа в X: „И така, крайният аргумент на Тръмп е, че високите цени на горивата са нещо хубаво, защото неговите дарители, които управляват петролни компании, правят пари, че Джон Хъстед има хубав задник, но не толкова хубав колкото този на Ники Минаж, че след 7 месеца Огледалното езеро е почти готово и че получаваме бална зала, арка и площадка за хеликоптери“.

Джордж Конуей, юрист и чест критик на Тръмп, се пошегува в X: „Не питай какво може да направиш за страната си - питай какъв задник може да покажеш на @realDonaldTrump“.

Предизборна кампания на Тръмп, изпълнена със знаменитости

Пътуването на Минаж дойде в момент на интензивна кампания за Тръмп, който прекара около 70 часа на борда на „Air Force One“ този месец, пътувайки между митинги, докато се опитва да подкрепи кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори на 3 ноември, според Асошиейтед Прес.

Рапърката е част и от по-широки усилия за включване на известни личности в предизборните изяви на Тръмп. AP съобщава, че целта на Белия дом е Тръмп да бъде придружаван от знаменитост на всяка спирка, докато приключва интензивната си кампания за междинните избори. Други фигури, които са пътували с президента, включват боксовите звезди Майк Тайсън, Флойд Мейуедър-младши и Ивендър Холифийлд, пенсионирания шампион от NASCAR Ричард Пети и инфлуенсъра, превърнал се в боксьор, Джейк Пол.

Въпреки че усилията на Белия дом да привлече знаменитости като Минаж в кампанията са част от по-широка стратегия, един експерт по комуникации заяви, че импровизираните коментари на Тръмп отразяват по-малко изчислена страна от неговия политически стил.

Брайън Л. От, заслужил професор по комуникации, медии, журналистика и кино в Държавния университет на Мисури, заяви пред Newsweek в неделя по имейл, че „честите отклонения, лични наблюдения и коментарни бележки на Тръмп са централни както за неговия стил на комуникация, така и за привлекателността му сред неговата база“.

От каза, че поддръжниците могат да интерпретират тези моменти като „знак за автентичност“, докато готовността на Тръмп да нарушава конвенционалните политически норми също помага за привличане на вниманието.

„Заслужава да се подчертае, че тази черта от реториката на президента не е стратегическа. Доналд Тръмп няма филтър. Той казва каквото си мисли в даден момент“, каза От.

Ники Минаж похвали Тръмп на митинга в Мичиган

Минаж, чието истинско име е Оника Таня Мараж-Пети, също се обърна към тълпата в Мичиган, като изрази ентусиазирана подкрепа за Тръмп и призова избирателите да подкрепят кандидатите на Републиканската партия в щата.

„За мен е толкова голяма чест да работя с този президент“, каза Минаж, хвалейки „устойчивостта“ на Тръмп и заявявайки, че той е „променил енергията на нашата страна“.

Рапърката също така призова тълпата да подкрепи кандидата за сенатор от Републиканската партия Майк Роджърс в надпреварата му срещу Абдул Ел-Сайед, както и конгресмена от ГОР Джон Джеймс, който се кандидатира за губернатор срещу Джослин Бенсън. Минаж води скандирания с техните имена и описа Мичиган като важно бойно поле за политическото движение на Тръмп.

„Действително имаме нужда всички тези страхотни хора да бъдат избрани, защото това е основна повратна точка за нашата страна“, каза Минаж.

По-късно Минаж засегна въпроси относно трансджендър лицата, включващи деца, заявявайки, че не иска децата да бъдат „бомбардирани със смяна на пола“ и призова възрастните да „оставят децата на мира“.

Тя завърши, като обеща продължаващата си подкрепа за Тръмп: „За мен е чест да стоя до вас всеки един път. И ще продължа да ви подкрепям завинаги. Ако се кандидатирате отново, ще ви подкрепя отново“.

Нарастващият съюз на Ники Минаж с Тръмп

Минаж е една от най-известните личности от развлекателната индустрия, които публично се съюзяват с президента по време на втория му мандат.

През януари Минаж сподели снимка в X, показваща това, което администрацията на Тръмп нарича „Trump Gold Card“ (Златна карта на Тръмп), за която официалните лица казват, че осигурява ускорен път към пребиваване в САЩ. Съвсем наскоро, през 2024 г., Минаж заяви публично, че не е гражданка на САЩ.

Рапърката публикува изображението в социалните мрежи с надпис „Welp...“ след събитие, организирано от Министерството на финансите във Вашингтон, обявяващо „Trump Accounts“ (Сметки на Тръмп) - нова подкрепяна от правителството спестовна инициатива за новородени.

Говорейки на събитието, Минаж обяви себе си за „вероятно фен №1 на президента“. Тя отхвърли негативните реакции срещу подкрепата си за Тръмп, заявявайки, че те само са засилили нейната решимост.

„Омразата или това, което хората имат да кажат, изобщо не ми влияе. Това всъщност ме мотивира да го подкрепям още повече“, каза Минаж пред публиката.

В множество интервюта и публични появи Минаж обяснява подкрепата си с лични, а не толкова с политически термини. В интервю през февруари 2026 г. за „The Katie Miller Podcast“ рапърката каза, че е била трогната от това, което тя описа като Тръмп да бъде „тормозен“ и подлаган на клеветнически кампании, което според нея отразява начина, по който чувства, че е била третирана в собствената си кариера.

Тази промяна предизвика интензивни реакции, включително от фенове, които казват, че се чувстват отчуждени от нейните политически възгледи, докато други посочват, че политическата активност на Минаж ги е подтикнала да гласуват за Републиканската партия.

По-рано в неделя директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг публикува видео, в което интервюира Минаж на борда на „Air Force One“, докато президентът пътува за Мичиган. По време на разговора Минаж отправи похвали към Тръмп.

„Дами и господа, мисля, че може би намерихме новия прессекретар на Белия дом! @NICKIMINAJ“, написа Чунг към видеото.

Белият дом отговори в X с емотикон с „очи“. По-късно Минаж отговори с емотикон на американското знаме и усмихнато лице с капчица пот.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Ники Минаж митинг предизборна кампания САЩ Републиканска партия междинни избори коментари социални мрежи знаменитости в политиката
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