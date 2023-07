Предизвикано от жегата: Бриджит Бардо се е нуждаела от кислород заради проблеми с дишането

Ф ренската актриса и певица Брижит Бардо е имала нужда от кислород заради проблеми с дишането, които е получила в резултат на горещата вълна, обхванала Южна Европа в последните дни, предаде ДПА.

Съпругът на 88-годишната кино звездата Бернар д'Ормал обясни пред френски медии причината, поради която спешен екип пристигна вчера сутринта в дома им в Сен Тропе.

🔴 Emergency services rushed to the home of Brigitte Bardot on Wednesday after she suffered breathing difficultieshttps://t.co/M1zUXaY87B