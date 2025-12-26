Свят

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

26 декември 2025, 13:46
Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан
Източник: AP/БТА

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са нанесли удари по няколко обекта на проиранското движение "Хизбула" в Ливан, като заявиха, че са атакували тренировъчен център и складове за оръжие, предаде Франс прес.

От своя страна ливанската новинарска агенция ННА съобщи за "серия от въздушни удари" в планинските райони на юг от Набатия и Джезине, както и в източната част на страната.

Израел удари оръжейни складове на Хизбула в Южен Ливан

"Бяха ударени редица складове за оръжие и терористична инфраструктура, които бяха използвани от "Хизбула" за подготовка на терористични атаки срещу държавата Израел", гласи съобщение на израелската армия. Сред мишените е бил и тренировъчен център, който е служил на силите на "Ар Радуан", елитна единица на ливанското шиитско движение.

Въпреки примирието от ноември 2024 г. между двете страни израелската армия продължава редовно да нанася удари на ливанска територия, като твърди, че те са насочени срещу "Хизбула".

Под силен натиск от страна на САЩ и от страх от засилване на израелските удари Ливан се ангажира да разоръжи "Хизбула" и до края на годината да разформирова военните структури на групировката между израелската граница и река Литани, на около 30 километра на север.

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Израел постави под съмнение ефективността на този процес и обвини "Хизбула", че се превъоръжава. Шиитското движение отхвърли призивите да се откаже от оръжията си.

Споразумението за прекратяване на огъня сложи край на два месеца открита война между Израел и "Хизбула", по време на която лидерът на движението Хасан Насралла и други командири бяха убити при израелски удари.

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Войната последва година на престрелки по границата между Ливан и Израел на фона на войната в Газа, предизвикана от атаката на 7 октомври 2023 г. на палестинската групировка "Хамас".

Вчера израелската армия обяви, че е убила в Ливан член на силите "Кудс", клон за външните операции на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция. Според информация от Израел той е планирал атаки "от Сирия и Ливан".

Израел нанесе нови удари по цели на "Хизбула" в Ливан

Според ливанските власти при израелските удари вчера са загинали общо трима души.

Повече от 340 души са били убити от израелски удари в Ливан от началото на примирието според преброяване на АФП, базирано на данни на ливанското министерство на здравеопазването.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Израел Хизбула Ливан удари
Последвайте ни
Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

"Аксиос": Тръмп ще приеме Зеленски в имението си Мар-а-Лаго във Флорида в неделя

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
Усеща ли котката ми, че съм бременна

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Най-големият литературен скандал на 2025 г. обаче е свързан с мемоара на Рейнър Уин „Солният път“

Взрив в джамия в Сирия уби трима души

Взрив в джамия в Сирия уби трима души

Свят Преди 1 час

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

България Преди 2 часа

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В специалното празнично издание гости на водещата Елизабет Методиева са актрисите Здрава Каменова и София Бобчева, които се срещат не само като колеги, но и като майка и дъщеря на сцената в представлението „На гребена на вълната“

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Свят Преди 2 часа

Срещу бившия президент на Южна Корея са повдигнати още няколко обвинения

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес си купиха две ултралуксозни вили на частен остров в Червено море, разширявайки имотното си портфолио в Саудитска Арабия, докато подготвят дългоочакваната си сватба след Мондиал 2026

<p>Спасиха изгубили се във Витоша туристи</p>

Планински спасители помогнаха на изгубили се туристи във Витоша

България Преди 2 часа

Те били и недобре екипирани - с дънки, анцуг и по маратонки

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

България Преди 3 часа

Адвокатът посъветва в случай, че работодателят откаже отпуск да се обърнем, към Инспекцията по труда

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

България Преди 3 часа

В момента област Перник е на първо място по разпространение на грипа

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Звездите споделиха в социалните мрежи как са внесли коледната магия в домовете си

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Свят Преди 3 часа

Това съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Свят Преди 4 часа

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 4 часа

Всяка година коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите, като песента ѝ е донесла десетки милиони долари

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек

<p>Зеленски:&nbsp;Много неща може да бъдат решени преди Нова година</p>

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Свят Преди 5 часа

"Не губим нито ден", заяви украинският държавен глава

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Издадоха заповед за арест на още 29 души в турския футбол

Gong.bg

Реал Мадрид удари на камък с още един футболист на Байерн

Gong.bg

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще е автоматично по фиксирания курс

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg