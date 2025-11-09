Свят

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Електричеството е прекъснато в части от източните провинции

Обновена преди 1 час / 9 ноември 2025, 07:37
Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б лизо 1 милион души напуснаха домовете си във Филипините, след като днес супертайфунът "Фунуон" донесе силни ветрове и проливни дъждове, почти седмица след като друг мощен тайфун отне живота на над 200 души.

Националната агенция за борба с бедствията съобщи, че над 900 000 души са евакуирани в източните, централните и северните провинции, които се намират на пътя на тайфуна, предаде ДПА.

Над 200 станаха жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините

Електричеството е прекъснато в части от източните провинции преди очакваното пристигане там на "Фунуон" тази вечер.

"Отново призоваваме обществеността да се подготви, да следва предупрежденията и да предприеме превантивни мерки, тъй като тайфунът наближава", каза Бернардо Рафаелито Алехандро, заместник-администратор на националната служба за гражданска защита.

"Молим всички да сътрудничат, но да запазят спокойствие. Имаме протоколи, които трябва да следваме, и това е за нашата безопасност", добави той.

Супер тайфунът "Ман-Йи" връхлетя Филипините

Метеорологичната служба съобщи, че бурята е с максимална постоянна скорост на вятъра от 185 км/ч и пориви до 230 км/ч.

Тя се движи на запад-северозапад със скорост 25 км/ч и се очаква да достигне северната провинция Аурора по-късно днес или в малките часове на утрешния ден, добави службата.

Според данни на правителството общо 8,4 милиона души могат да бъдат засегнати от супертайфуна "Фунуон", включително 5,7 милиона жители, които живеят в крайбрежни населени места.

Филипините са засегнати от средно около 20 тропически циклона годишно.

Една от най-силните бури, които някога са засягали страната, бе супертайфунът "Хайян" през ноември 2013 г., който отне живота на повече от 6300 души.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
Филипините тайфун буря
Последвайте ни
Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Домашните котки през есента: подготовка и грижи

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 2 дни
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Свят Преди 2 часа

Това е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

Свят Преди 2 часа

Това обяви американският заместник-държавен секретар Крустофър Ландау

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

България Преди 3 часа

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Любопитно Преди 9 часа

Ебру напусна социалния експеримент по волята на зрителите на NOVA

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Свят Преди 11 часа

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 11 часа

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Свят Преди 12 часа

Британският журналист и писател Антъни Кийт Грей, който през 1967–1969 г. бе задържан в Китай по време на Културна революция, е починал на 11 октомври 2025 г.

<p>Обявиха номинациите за &bdquo;Грами&ldquo; 2026</p>

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Любопитно Преди 12 часа

Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Свят Преди 13 часа

Говори се за нарастващ разрив между двамата още от миналия месец, когато Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин в Будапеща

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

България Преди 14 часа

Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Любопитно Преди 14 часа

Напитката съдържала захар, газирана напитка и ябълки, които се смесвали и ферментирали около две седмици, за да се превърнат в алкохол

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

България Преди 14 часа

Повдигнатото обвинение е за използване на платежен инструмент без знанието на собственика

Има ли български корени Цеца Величкович

Има ли български корени Цеца Величкович

Любопитно Преди 14 часа

Цеца не за първи път пее в чужда държава, развяла българското знаме

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Свят Преди 15 часа

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

"Той просто не ме пусна": Невероятната любовна история на Мила Кунис и Аштън Кътчър

Edna.bg

Чудните ползи на зеления чай матча, които не бива да подминаваш

Edna.bg

Кристиано Роналдо се пошегува с Леброн Джеймс

Gong.bg

Контузии вадят двама от Черно море за сблъсъка с ЦСКА 1948

Gong.bg

Майчинството в Европа: Колко дни се плащат в различните държави

Nova.bg

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Още ден можеше да издържи без храна при тези условия в планината

Nova.bg