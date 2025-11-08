Свят

Над 200 станаха жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините, нова стихия приближава страната

109 души все още са в неизвестност

8 ноември 2025, 14:12
Над 200 станаха жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините, нова стихия приближава страната
Източник: AP/БТА

Б роят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините достигна 204, като 109 души все още са в неизвестност, обяви националната служба за бедствията днес, предаде ДПА, допълвайки, че към страната приближава нов мощен тайфун.

Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините

Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.

Властите предупредиха жителите да се подготвят за още проливни дъждове, защото обширна територия е застрашена от тайфуна "Фун-уон". Възможно е отново да бъдат връхлетени райони, вече засегнати от "Калмаеги".

Мощен тайфун приближава Филипините, десетки хиляди се евакуират

Прогнозите на националната метеорологична служба на Филипините сочат, че "Фун-уон" може да достигне скоростта на супертайфун днес или утре сутринта.

В момента той развива максимална скорост от 140км/ч., като поривите на съпътстващите ветрове достигат до 170 км/ч.

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Около 8,4 милиона души евентуално може да бъдат засегнати от "Фун-уон", в това число 5,7 милиона, които живеят по крайбрежието на Филипините, обяви правителството.

Източник: Иво Тасев, БТА    
Филипините тайфун жертви Калмаеги
