Нов мощен тайфун приближава Филипините

Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения

9 ноември 2025, 07:37
Нов мощен тайфун приближава Филипините
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б урята "Фунуон" прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, съобщи ФНА.

Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч.

Над 200 станаха жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините

Движи се на запад-северозапад с 25 км/ч и ще достигне до довечера или до утре сутрин северната провинция Аурора.

Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, "Калмаеги", който отне живота на над 200 души.

Супер тайфунът "Ман-Йи" връхлетя Филипините

Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
Филипините тайфун буря
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

