Нов мощен тайфун приближава Филипините

Б урята "Фунуон" прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, съобщи ФНА.

Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч.

Движи се на запад-северозапад с 25 км/ч и ще достигне до довечера или до утре сутрин северната провинция Аурора.

Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, "Калмаеги", който отне живота на над 200 души.

Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.