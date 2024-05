Норвегия затяга достъпа на руски туристи

Н орвегия ще ограничи още повече достъпа на руски туристи заради продължаващата война в Украйна, съобщи тази сутрин норвежкото министерство на правосъдието, цитирано от Ройтерс.

Норвегия, която е член на НАТО, има обща граница с Русия в Арктика с дължина почти 200 км. Осло за първи път затегна режима за даване на туристически визи на руснаци през 2022 година.

