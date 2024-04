Променящите играта оръжия на НАТО

В четвъртък Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) празнува 75-ата си годишнина, която представлява разширен глобален съюз от 32 държави членки и военни и технологични постижения, издържали през най-опасните и бурни периоди от най-новата история, съобщи Newsweek.

Трансатлантическият алианс разцъфтява с времето, нараствайки от 12 членове основатели при създаването си на 4 април 1949 г. до сегашните 32 след неотдавнашното приемане на Швеция и Финландия в състава му.

Външните министри ще се съберат отново от 9 до 11 юли във Вашингтон, където е подписан учредителният договор.

Първоначално в НАТО членуват Белгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Обединеното кралство и Съединените щати. От настоящите членове 30 са европейски държави.

