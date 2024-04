Коя държава дава най-много военна помощ за Украйна

П овече от две години след началото на руската агресивна война украинската армия едва успява да отблъсква по фронтовете на изток и юг ожесточените руски атаки с пехота, артилерия и авиация, съобщи Deutsche Welle.

(Във видеото може да научите повече за: Велизар Шаламанов: Има проблем в предоставянето на военна помощ за Украйна)

Без военната и финансова помощ от други държави Украйна няма никакъв шанс да оцелее в тази битка. Затова и Киев редовно призовава съюзниците си да доставят повече боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана.

Институтът за световна икономика (ИСИ) в Кил анализира данните за оказваната от Киев хуманитарна, финансова и военна помощ. Военната подкрепа включва доставките на оръжие, оборудване и боеприпаси. Ето десетте най-големи поддръжници на Украйна според последните изчисления на института в Кил:

САЩ

САЩ се смятат за най-важен военен поддръжник на Украйна, която брани своята независимост. По данни на ИСИ от началото на войната през февруари 2022 г. правителството на президента Джо Байдън е поело ангажимент да изпрати на Киев помощ на стойност от над 42 млрд. евро. От миналата есен Конгресът обаче блокираше новия пакет с помощи за Украйна на стойност 61 милиарда долара, който беше одобрен в края на седмицата.

Германия

Германия е на следващо място по размер на военната помощ за Украйна със 17,7 млрд. евро до момента. Само преди дни германското правителство обеща да достави трета ракетна система "Пейтриът" за укрепване на противовъздушната отбрана на страната. Украинският президент Володимир Зеленски изрично благодари на германското правителство за това. Преди това той често критикуваше Берлин за колебливата му позиция по отношение на военната помощ за Киев.

Великобритания

Неотдавна Обединеното кралство обяви допълнителна военна помощ в размер на 2,9 млрд. евро, с което общите военни ангажименти на страната достигнаха 9,1 млрд. евро. По данни на МФВ 4,8 милиарда от тази сума вече са предоставени.

Дания

Спрямо брутния си вътрешен продукт (БВП) Дания е сред най-големите донори на военна помощ за Украйна. От ноември насам страната е увеличила обещаната военна помощ с 3,5 млрд. евро. Досега Копенхаген е отпуснал най-малко 4,5 от общо 8,4 млрд. евро, които са обещани на Киев.

Ensuring Ukraine wins is the most important thing we can do for global peace and security. That’s why we’re increasing our support - backing Ukraine with £500 million for military aid and delivering our largest-ever package of equipment. #StandWithUkraine

Европейски съюз

Освен двустранната подкрепа от отделните държави членки, ЕС разполага и със собствен финансов инструмент за предоставяне на военна помощ на Украйна - Европейския инструмент за мир (ЕФМ).

Обещани са оръжия, боеприпаси и оборудване на стойност 5,6 млрд. евро. В средата на март, след месеци на дебати, държавите - членки на ЕС, се споразумяха да предоставят поне още 5 млрд. евро.

Нидерландия

Военната помощ, обещана от Нидерландия на Украйна, възлиза на 4,44 милиарда евро. В началото на март министър-председателят Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски подписаха споразумение за сигурност, което предвижда през 2024 година Нидерландия да предостави на Украйна и военна помощ за два милиарда евро.

Норвегия

Подкрепата на Норвегия също е сериозна – тя включва както хуманитарна, така и военна помощ. Обещани са 3,8 милиарда евро, от които един милиард вече е отпуснат.

US Bradley IFVs 🇺🇸 loaded onto trucks in Poland 🇵🇱 possibly waiting to be shipped to Ukraine 🇺🇦 as the US prepares to send a large military aid package to Ukraine that will include Bradley IFBs after the US Senate passes Ukraine aid pic.twitter.com/S7TZfzhrj0