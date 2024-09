Норвегия може да издигне ограда по границата си с Русия

Н орвегия може да издигне ограда по част или по цялото протежение на 198-километровата си граница с Русия, заяви правосъдната министърка на кралството Емили Енгер Мел, цитирана от Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че решението е вдъхновено от подобен проект на съседна Финландия.

"Граничната ограда е много интересна, не само защото може да е възпираща, но и защото съдържа сензори и технология, които да позволяват откриването на хора, които се придвижват близо до границата", заяви министърката Енгер Мел по време на интервю за норвежката обществена телевизия Ен Ер Ко (NRK), излъчено снощи.

Тя заяви, че правителството в момента обмисля различни мерки за укрепване на границата с Русия в Арктика като огради, увеличаване на броя граничари и засилване на мониторинга.

Граничният пункт Сторског, на който имаше едва няколко нелегални опита за пресичания през последните няколко години, е единственият официален между Норвегия и Русия.

Ако ситуацията със сигурността в региона се влоши, норвежкото правителство е готово бързо да затвори границата, заяви Енгер Мел, която посети съседна Финландия това лято, за да проучи как беше затворена цялата 1340-километрова финландско-руска граница.

