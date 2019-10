"Ню Йорк Таймс": Тайният план на Русия да дестабилизира Европа

Р уското разузнаване се опитва да дестабилизира Европа. Първо дойде кампанията за дестабилизиране на Молдова, последвана от отравянето на търговец на оръжие в България и след това – предотвратен опит за преврат в Черна гора. Миналата година имаше опит да бъде убит бивш руски шпионин във Великобритания с употребата на бойно, отровно вещество. Въпреки че операциите носеха отпечатъците на Русия, първоначално разузнавателните служби ги разглеждаха като отделни, изолирани атаки.

Сега разузнаването на западните страни смята, че тези операции, както и вероятно много други, са част от координирана и продължаваща и в момента кампания за дестабилизацията на Европа, провеждана от елитен отряд в системата на руското разузнаване, специализиран в саботажи, покушения и подривна дейност, пише Майкъл Швирц за американския вестник "Ню Йорк Таймс".

Поделението, познато под името 29155, действа от поне 10 години. Въпреки това, западното разузнаване едва наскоро разбра за него.

Разузнавачи от четири западни държави казват, че не се знае колко често се събират членовете на 29155 и предупреждават, че няма как да се предскаже къде ще е следващата му операция и каква ще е тя.

Целта за формирането на 29155, която никога не е обявявана официално, показва колко активно е ангажиран руският президент Владимир Путин в така наречената хибридна война срещу Запада - смесица от пропаганда, хакерски атаки, дезинформация и дори открити военни конфронтации.

One interesting aspect of this story is that a lot of the detail about this spy unit is publicly available. We just needed to be pointed in the right direction. It appears in tax records and other public documents. 1/3 https://t.co/qUw75Ro55l