Коментари на Зеленски и Кличко след скандала с Тръмп

"Благодаря ти, Америка, благодаря ти за подкрепата, благодаря ти за това посещение".

Това написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в X след като с американския му колега Доналд Тръмп се скараха в Белия дом.

"Благодаря ти @POTUS", продължава постът на Зеленски. (POTUS е абревиатура от President of the United States - Президентът на съединените щати - бел. ред.)

Това е необичаен начин за тагване, без да се споменава името на Тръмп.

По време на срещата президентът на САЩ обвини Зеленски в неуважение и неблагодарност.

В поста си Зеленски благодари още на "Конгреса и американския народ".

"Украйна се нуждае от справедлив и траен мир и ние работим точно за това", завършва Зеленски.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.