Въоръжени мъже изгориха коледна елха в Сирия, избухнаха протести

Д емонстранти излязоха по улиците на Дамаск и на други градове в Сирия, след като въоръжени мъже изгориха коледна елха в град Ас Сукайлабия, предаде ДПА.

Хората скандираха лозунги срещу враждите между религиозни общности, които целят да дестабилизират обществото, съобщи Сирийският център за наблюдение на правата на човека.

⚡️ A group of Assad's thugs set fire to a Christmas tree in Al-Suqaylabiyah, north of Hama. 🇸🇾



They were arrested after fleeing.



