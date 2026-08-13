Кървава трагедия в детска градина в САЩ: Баща намушка дъщеря си и майка ѝ, после се самоуби

Полицаи са отцепили частната детска градина в Хопкинс, в американския щат Минесота, в която мъж уби 7-годишната си дъщеря и майка ѝ, след което се простреля, 12 август 2026 г.

41-годишен мъж е убил с нож 7-годишната си дъщеря и майка ѝ в семейна частна детска градина в Хопкинс, Минесота, след което се е самоубил с огнестрелно оръжие.

Шест деца са били в детската градина, но всички са били изведени невредими от родителите си; нападението е било забелязано от родител, който подал сигнал в полицията.

Мъжът е заподозрян и за смъртта на 78-годишна близка роднина, открита мъртва в Бърнсвил; полицията продължава разследването на връзката между случаите.

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Мъж на 41 г. намушка смъртоносно 7-годишната си дъщеря и майка ѝ в частна детска градина, притежавана от семейството, в американския щат Минесота, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на местната полиция от снощи. После бащата е отнел и собствения си живот, като се е застрелял.

Шестте деца, които са били в детската градина по време на трагедията, са били взети невредими от родители. Според властите в Хопкинс, предградие на Минеаполис, нито едно от тези деца не е пострадало.

Началникът на полицията в Хопкинс Брент Джонсън, каза, че родител се е обадил в полицията, след като е станал свидетел на нападението, докато е водил дете в детската градина "Браун беър“ ("Кафявата мечка").

"Няма по-голям кошмар от този, при който оставяте детето си някъде, където смятате, че е безопасно, и получавате подобно телефонно обаждане“, каза Джонсън на пресконференция.

Началникът на полицията отказа да разкрие самоличността на жертвите или да каже от какви рани са починали. Той отбеляза, че не знае какъв е точно статутът на връзката между двамата възрастни собственици на детската градина, но се смята, че починалото дете е тяхно.

По-късно бе съобщено, че покойният убиец е заподозрян и в отнемането на живота на 78-годишна роднина.

От полицията в Бърнсвил заявиха, че жена, която е била "близка роднина“ на мъжа, е била намерена мъртва.