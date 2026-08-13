Фараж се изправя срещу 33-ма съперници в ключови частични избори във Великобритания

Найджъл Фараж залага политическото си бъдеще на частичните избори в Клактън он Сий, където се кандидатира отново, след като подаде оставка като депутат миналия месец.

Рекордните 33 кандидати се борят за мястото, но нито една от традиционните британски партии не е издигнала свой кандидат; сред претендентите е и сатиричният персонаж Граф Бинфейс.

Фараж и партията му „Реформирай Обединеното кралство“ са под силен фокус, тъй като формацията води в националните проучвания; според наблюдатели повторното му кандидатиране цели и да отклони вниманието от скандала около личните му финанси.

UK voters head to the polls in a snap by-election that pits hard-right Reform UK leader Nigel Farage against dozens of fringe candidates, including satirical candidate Count Binface, after mainstream parties boycotted the race.



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Във Великобритания днес ще бъдат произведени частични парламентарни избори, на които лидерът на антиимигрантската партия "Реформирай Обединнето кралство" Найджъл Фараж е заложил на карта политическото си бъдеще, предаде Асошиейтед прес.

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Фараж ще се изправи на изборите в едномандатния избирателен район Клактън он Сий (в съответствие с британската избирателна система кандидатът, получил най-много гласове, бива избран за депутат, дори да няма мнозинство - бел. ред.) срещу рекорден брой съперници - 33. Сред тях са неколцина любопитни претенденти, включително сатиричният персонаж Граф Бинфейс. Нито една от традиционните британски партии обаче не номинира свой кандидат - за да не легитимира евентуалната победа на лидера на антиимигрантската формация, която води в проучванията на общественото мнение в страната и спечели редица местни и частични избори по-рано тази година.

Фараж бе депутат в Камарата на общините от Клактън он Сий - крайбрежен район в Югоизточна Англия, от 2024 г. Той подаде оставка в началото на миналия месец само за да се кандидатира отново за същото място в долната камара на британския парламент.

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Според наблюдатели целта на този ход е да бъде потушен скандалът около личните финанси на политика.