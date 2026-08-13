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От първото известие сутрин до последната песен вечер – смартчасовници и слушалки Apple с до 140 евро отстъпка в А1

13 август 2026, 08:00
От първото известие сутрин до последната песен вечер – смартчасовници и слушалки Apple с до 140 евро отстъпка в А1

С мартчасовниците и безжичните слушалки са най-полезни, когато ни помагат по-лесно да преминаваме между работа, движение, пътуване и почивка.

Има дни, които започват с кратка тренировка, продължават с работни срещи и задачи, а приключват с пътуване, вечер навън или любим сериал. В подобно ежедневие най-удобни често се оказват моментите, в които не се налага постоянно да посягаме към телефона.

Един поглед към китката е достатъчен, за да проверим важно известие, следващата среща или резултата от тренировката. А добрите слушалки могат да превърнат шумния офис, самолета или вечерта у дома в място за концентрация.

До 31 август А1 предлага смартчасовници и слушалки с до 140 евро отстъпка с планове Unlimited. Всеки модел има различна роля – от практичен първи смартчасовник до устройство за сериозни тренировки и слушалки за пълно потапяне в любимото съдържание.

Apple Watch SE 3: всичко важно за активния ден

Apple Watch SE 3 е подходящ за хората, които търсят практичен смартчасовник за ежедневна употреба. Always-On Retina дисплеят показва часа, известията и тренировъчните показатели, без да е необходимо екранът да се активира с докосване.

С вградения GPS и часовникът следи дистанция, темпо и маршрут при бягане или ходене, а усъвършенстваните сензори отчитат сърдечната честота, температурата на китката и различни показатели по време на сън. Така получавате полезен ориентир за движението, почивката и начина, по който се чувствате през деня.

SE 3 предлага и функции за безопасност като разпознаване на падане и катастрофа. В ежедневието обаче често най-ценни се оказват по-малките удобства – разговор от китката, бърза проверка на съобщение, намиране на изгубения някъде наблизо iPhone или управление на музиката по време на разходка.

Часовникът е водоустойчив до 50 метра, което го прави подходящ за плуване и активности край морето, а батерията издържа до 18 часа при нормална употреба.

Apple Watch Series 11: баланс между стил и функции

Apple Watch Series 11 е създаден да остане на китката от сутрешната тренировка до вечерната среща. Това е най-тънкият Apple Watch досега и се предлага в размери 42 и 46 мм. Дизайнът му е достатъчно изчистен за работна среда, но зад него стоят функции, полезни за хората, които искат да следят по-внимателно активността и възстановяването си.

Часовникът следи тренировъчното натоварване и помага да прецените кога можете да повишите темпото и кога е време за почивка. Персонализираните тренировки позволяват да задавате цели за време, разстояние, темпо или сърдечна честота.

Series 11 проследява съня и различни жизнени показатели, включително може да разпознае признаци за хронично високо кръвно и да ви извести за възможна хипертония, а батерията издържа до 24 часа при нормална употреба. Само 15 минути зареждане осигуряват до осем часа допълнителна работа.

Apple Watch Ultra 3: за маршрути извън ежедневието

Apple Watch Ultra 3 е за хората, които предпочитат планинския преход, дългото бягане или водните спортове пред спокойния уикенд.

49-милиметровият титаниев корпус, сапфиреният кристал и яркият дисплей до 3000 нита са подготвени за сериозни натоварвания. Двучестотният GPS проследява прецизно маршрута и показателите от тренировката дори в по-сложна среда.

Офлайн картите, компасът и функцията Backtrack помагат при движение по непознати маршрути. Часовникът е водоустойчив до 100 метра и е подходящ за водни спортове и любителско гмуркане до 40 метра със съвместимо приложение. Персонализируемият Action бутон позволява с едно натискане да стартирате тренировка, да отбележите сегмент или да активирате друга избрана функция.

Батерията издържа до 42 часа при нормална употреба и до 72 часа в режим за пестене на енергия.

AirPods Max: лично пространство в шумния ден

AirPods Max са подходящи за хората, които прекарват повече време в слушане – конструкцията и меките наушници са създадени за продължително носене, а характерният дизайн ги превръща и в разпознаваем моден аксесоар.

Активното шумопотискане намалява околния шум и помага за по-добра концентрация в самолет, отворен офис или оживено кафене. Когато е необходимо да чувате какво се случва около вас, режимът “Прозрачност” пропуска звуците от средата, без да се налага да сваляте слушалките.

Персонализираното пространствено аудио с динамично проследяване на движенията на главата създава по-завладяващо усещане при музика, филми и сериали. При свързване чрез USB-C AirPods Max поддържат и аудио без загуба на качество и ултраниска латентност – предимство за потребители, които обръщат специално внимание на детайлите в звука.

Батерията осигурява до 20 часа слушане, а лесното превключване между Apple устройства улеснява преминаването от онлайн среща на Mac към разговор на iPhone или филм на iPad.

Всички модели смартчасовници и слушалки Apple с до 140 евро отстъпка от А1 можете да разгледате в магазините на телекома и онлайн на a1.bg.

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