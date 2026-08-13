Свят

Скандал с дъщерята на Бил Гейтс: Обвиниха я в интернет измама за милиони, приходите ѝ сринаха

Стартъпът Phia е обвинен в неправомерно приписване на онлайн продажби, а приходите му са се сринали след премахването на спорната функция

13 август 2026, 09:24
Бил Гейтс и Фийби Гейтс
Бил Гейтс и Фийби Гейтс   
Източник: БГНЕС
  • Phia, стартъпът на 23-годишната Фийби Гейтс, е обвинен в неправомерно „cookie stuffing“, поставяне на проследяващи cookies дори когато клиентите не са използвали услугата, за да си приписва комисиони от продажби.
  • Според Bloomberg Гейтс и съоснователката София Киани са знаели за проблема поне от седем месеца, а практиката е засягала продажби на компании като Nike, Gap и Nordstrom; след премахването ѝ дневните приходи на Phia са спаднали от около $80 000 до $10 000–$28 000.
  • Phia отрича умишлено нарушение и твърди, че е отстранила засегнатите функции на 7 юли, започнала е възстановяване на неправомерно приписаните транзакции и назначава ръководител по съответствието; юрист предупреждава, че при доказана федерална телеграфна измама в САЩ максималното наказание може да достигне 20 години затвор.

Дъщерята на Бил Гейтс, 23-годишната Фийби Гейтс, е обвинена, че е използвала практика, известна като „cookie stuffing“, в своя стартъп за милиарди долари Phia. Според публикации подобна незаконна схема може да бъде квалифицирана като федерална телеграфна измама в САЩ и да носи максимално наказание от до 20 години затвор.

Phia, дигитален личен асистент за пазаруване, съоснован от Гейтс и нейната колежка от Станфорд София Киани, реагира с изненада през юли, след като се появиха съобщения, че компанията поставя повече уеб „бисквитки“ (cookies), отколкото би трябвало, като по този начин неправомерно си приписва заслуга за онлайн продажби на партньорски търговци.

Компанията публикува изявление, в което посочва, че е научила за проблема „в рамките на последните 24 часа“, и обеща да отстрани техническата неизправност. Според нов материал на Bloomberg обаче младите предприемачки са знаели поне от седем месеца, че стартъпът надценява размера на комисионите от продажби, които си приписва.

Ариел Гивнър, основател и главен адвокат на Givner Law, предупреди във вторник в публикация в X, че „cookie stuffing“ може да има сериозни последствия.

„Обикновено в американските съдилища това се разглежда като федерална телеграфна измама. Съществува възможност за максимално наказание до 20 години затвор плюс глоби и възстановяване на щети“, написа Гивнър.

Говорител на Phia заяви пред The Post: „Всички функции, които са причинявали неправилно приписване, бяха незабавно премахнати преди повече от месец, на 7 юли. Преглеждаме всяка транзакция, напълно сме ангажирани и вече започнахме да възстановяваме всички транзакции на бранд партньорите в резултат на неправилното приписване. Наемаме и ръководител по съответствието, който да гарантира, че подобно нещо никога няма да се случи отново.“

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„Продължаваме да свързваме нашите потребители с продукти и предложения от хиляди бранд партньори. Ще извлечем поуки от случилото се и искаме да гарантираме на потребителите възможно най-доброто пазаруване, с функции като новия ни дигитален гардероб и още много неща, които предстоят“, добави говорителят. 

Стартъпът, който през 2025 г. привлече впечатляващите 30 милиона долара от инвеститори, сред които Хейли Бийбър, Крис Дженър и основателката на Spanx Сара Блейкли, работи като разширение за браузър. То намира кодове за отстъпки за клиентите в различни онлайн магазини, когато те активират Phia при плащане.

Когато клиент използва Phia, като избере един от предоставените от платформата кодове за отстъпка, софтуерът поставя „cookie“, малък файл, който проследява активността в интернет. Така на съответния търговец се показва, че Phia е помогнала за осъществяването на продажбата, а компанията получава комисиона.

Според запознати с въпроса източници и вътрешни съобщения в Slack, прегледани от Bloomberg, обаче Киани и Гейтс, „принцесата на Microsoft“, чийто баща според Forbes притежава състояние от 108,4 милиарда долара, са знаели за функции, които поставят cookies в процеса на плащане дори когато клиентите не са използвали Phia.

Според медията незаконната практика с cookies може да бъде проследена поне до декември и е засягала продажби в няколко големи търговски компании, сред които Nike, Gap и Nordstrom. Изглежда, че тя е формирала по-голямата част от приходите на Phia.

След като Phia деактивира тези функции през юли, средните дневни приходи на компанията се сринаха от около 80 000 долара до между 10 000 и 28 000 долара, съобщава Bloomberg.

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През юни „cookie stuffing“ е представлявал около 51 процента от стойността на стоките, за чиито продажби Phia е претендирала, че има заслуга, се посочва в публикацията.

Говорител на Phia заяви, че част от рязкото намаляване на приходите през юли се дължи на факта, че по това време компанията е деактивирала по-голямата част от начините си за монетизация, а не само функцията за „cookie stuffing“. По думите му анализът на данните от Bloomberg е преувеличен.

Според вътрешно табло, с което Bloomberg се е запознал, това, което Phia първоначално определи през юли като софтуерна грешка, всъщност е било функция, наречена „enable coupon auto drop“, която компанията е можела да включва и изключва.

В един момент Гейтс, която е настоявала, че иска да постигне успех без помощта на милиардерските си родители и е заявявала, че изпитва „огромно желание да докаже себе си“, започнала да се притеснява, че Phia не генерира толкова комисиони от Etsy, колкото е очаквала.

Според публикацията тя е изпращала съобщения до разработчиците с настояване да се уверят, че Phia поставя cookie всеки път, когато разширението за браузър се появи на екрана, дори ако клиентът не кликне върху код за отстъпка. Това би позволило на компанията да получава комисиона върху общата брутна стойност на продадените стоки.

В канал в Slack на 18 декември тя е написала: „Притеснявам се, че това е проблем навсякъде... можете ли да потвърдите, че автоматичното появяване за поставяне на cookie е активно на ВСИЧКИ сайтове с купон, за да потвърдим, че монетизираме целия GMV.“

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В отделен случай Киани е предложила функция, която да поставя cookie всеки път, когато потребител просто се опита да затвори изскачащ прозорец на Phia, според Bloomberg.

Колега ѝ е обяснил, че Google Chrome забранява на разширенията да поставят партньорски cookies при „dismiss events“, тоест когато клиентът просто се опитва да затвори известие. Киани се е съгласила.

Тя обаче е добавила: „Предполагам, че бихме могли да кажем, че потребителят се опитва да отвори нас и да го върнем обратно, ако се оплаче“, според публикацията.

Говорител на Phia е заявил пред Bloomberg, че тази функция никога не е била внедрявана.

Според публикацията Impact.com, един от партньорите на Phia, вече е спрял мрежата и е преразпределил комисионите, които е бил заделил за изплащане на компанията на Гейтс.

Макар от Phia да заявяват, че вече са започнали да разглеждат възстановяването на неправомерно начислените транзакции, компанията може да се наложи да извърши допълнителни възстановявания на средства, тъй като политиката е била в сила от декември до юли, значително по-дълъг период от първоначално смятаното.

Източник: New York Post     
Фийби Гейтс Phia Cookie stuffing Измама Стартъп Уеб бисквитки Федерална телеграфна измама Онлайн пазаруване Комисиони София Киани
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