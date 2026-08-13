Как Тръмп претърпя фиаско с гласуването по пощата в САЩ

П рез ноември в САЩ ще има междинни избори, заради които Тръмп искаше по-строги правила при гласуването с писма. Желанието му обаче бе блокирано от съда, съобщи Deutsche Welle.

Три месеца преди междинните избори в САЩ съдийка блокира плановете на американския президент Доналд Тръмп за затягане на режима на гласуване с писма.

Съдът в Бостън разшири валидната до момента забрана за планираните правила на Тръмп от 23 щата спрямо всички 50. Освен това отхвърли правото на правителството да регулира изборите.

За предотвратяване на изборни измами?

Тръмп иска да прокара намерението си още преди изборите за Конгреса през ноември. Той обосновава планираните промени с желанието да попречи на изборните измами, но критиците му определят като мотив по-скоро целенасоченото ощетяване на избирателите на Демократическата партия, пише АРД.

Последната дума ще има Върховният съд, отбелязва германската обществена медия. Министерството на правосъдието се е обърнало към Върховния съд, очаквайки да получи зелена светлина за всеобхватните промени в изборното право.

Става дума за разпращането на изборните книжа

В края на март Тръмп разпореди Пощeнската служба на САЩ USPS да изпраща документи за гласуване по пощата само на лица, фигуриращи в избирателния списък, съставен от съответните щати - т.е. пощите от обикновен доставчик да се превърнат в контрольор на изборната процедура, обяснява АРД. Конкретните правила предстои да бъдат разработени, но с временната си заповед съдът забрани на USPS да изпълни разпореждането на Тръмп.

По време на междинните избори на трети ноември предстои да бъде обновена около една трета от Сената, както и Камарата на представителите изцяло, пише германската обществена медия. Заради минималното мнозинство на републиканците в двете парламентарни камари дори и един мандат може да е решаващ за това кой в крайна сметка да има думата в Конгреса, респективно дали демократите биха могли да попречат на водещи политически намерения на Тръмп и на неговите републиканци.