Космическа криза в Европа? ЕКА предупреждава за недостиг на ракети

Европа рискува да изпита недостиг на ракети-носители около 2030 г., когато се очаква пик на нуждите от изстрелвания заради нови спътникови съзвездия и мисии.

Основните европейски програми „Айрис“, „Галилео“ и „Коперник“ ще увеличат търсенето, но капацитетът остава ограничен — през 2025 г. Европа е извършила само 7 изстрелвания, срещу 170 на SpaceX.

Генералният директор на ЕКА Йозеф Ашбахер предупреждава, че Европа трябва да гарантира самостоятелен достъп до космоса, особено на фона на зависимостта от САЩ и бързото развитие на Китай.

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Европа рискува да остане без ракети-носители, с които да извежда в орбита бъдещите си спътници около 2030 г., предупреди генералният директор на Европейската космическа агенция (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервю за "Файненшъл таймс", предаде АФП.

"Днес нашата прогноза е, че Европа ще изпита недостиг на ракети-носители около 2030 г.", каза Ашбахер.

"Ако съберем всички спътници, които трябва да бъдат изстреляни в рамките на настоящите и планираните съзвездия и мисии, констатираме пик в нуждите от изстрелвания около 2029, 2030 и 2031 г.", добави той, докато ЕКА все още оценява с точност необходимите капацитети.

Европа планира да увеличи броя на изстрелванията през следващите години за своите големи космически програми. Една от тях е разгръщането на съзвездието за защитена сателитна комуникация "Айрис" (Iris), което трябва да започне през 2029 г.

"Галилео" - системата за сателитна навигация, също трябва да бъде разгърната, както и програмата "Коперник" за наблюдение на Земята. Освен това няколко европейски държави, начело с Германия, подготвят свои собствени съзвездия за граждански или военни цели.

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Това нарастващо търсене настъпва в момент, когато Европа разполага с все още ограничен капацитет за изстрелване.

"Ариана 6" - новата европейска тежка ракета, постепенно увеличава темпото си, докато леката ракета-носител "Вега С" възобнови полетите си в края на 2024 г.

Европа беше загубила самостоятелния си достъп до космоса за близо една година след последния полет на "Ариана 5" през юли 2023 г. и преди първия полет на "Ариана 6" през юли 2024 г.

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През 2025 г. Европа е осъществила седем изстрелвания - четири с "Ариана 6" и три с "Вега С", според сайта на ЕКА.

За сравнение - американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) е осъществила 170 изстрелвания миналата година, извеждайки в орбита около 2500 спътника според американското Федерално управление за гражданска авиация (Federal Aviation Administration, FAA), цитирано от АФП.

Рискът от недостиг на ракети-носители възниква в момент, когато Европа се стреми да засили своята космическа автономност спрямо САЩ, докато Китай от своя страна развива усилено своите капацитети за изстрелване и орбиталната си инфраструктура.

"Трябва да се уверим, че можем да изстрелваме нашите спътници с европейски ракети-носители", каза още Йозеф Ашбахер.

Предупреждението идва няколко седмици преди международната среща на върха за космоса в Париж на 9 и 10 септември, която по инициатива на Франция и Германия ще събере основните космически сили и представители на частния сектор, за да обсъдят начините за гарантиране на достъпа до космическото пространство и адаптиране на правилата към разрастването на новите космически дейности, отбелязва АФП.