Нина Добрев влезе в болница след тежък инцидент

А ктрисата от "Дневниците на вампира" Нина Добрев е хоспитализирана след тежък инцидент с електрически мотоциклет.

35-годишната актриса сподели снимка, на която е в болничното легло с гипс на коляното и шина на врата.

Тя публикува и снимка, на която позира щастливо на мотоциклета си, която изглежда е направена малко преди инцидента.

„Как започна всичко срещу това и как продължава“, написа тя под двете снимки.

След това тя публикува селфи от болничното си легло, преди да сподели изявление за инцидента.

„Добре съм, но предстои дълъг път на възстановяване“, написа тя.

Добрев получи подкрепа от своите фенове и приятели знаменитости, сред които бяха актрисите Кайла Юел и Клеър Холт, стилистката Кейт Йънг и танцьорката Джулиан Хоф.

Nina Dobrev hospitalized after nasty bike accident: ‘It’s going to be a long road of recovery’ https://t.co/havEzdKJSU pic.twitter.com/zMDymfbmTV

Актрисата с български корени в момента има връзка с бившия професионален сноубордист Шон Уайт. Интересно е, че Уайт наскоро похвали приключенските умения на Добрев.

Двамата се запознават за първи път по време на кратка среща на награждаване през 2012 г., но официално се запознават едва седем години по-късно на семинар във Флорида, организиран от мотивационния лектор Тони Робинс.

Nina Dobrev is in her recovery era after what appeared to be a motorbike accident. https://t.co/AlAMNTnIhj