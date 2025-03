„Никога повече няма да го наричам татко“: Шокиращата изповед на дъщерята на Жизел Пелико

Д ъщерята на французина, който упои съпругата си до безсъзнание и позволи на 72 мъже да я изнасилват, докато той ги снима, се чувства предадена не само от баща си, но и от майка си, която остана лоялна към него, въпреки че той я беше малтретирал години наред.

46-годишната Каролин Дариан разказва подробно за ужасяващите събития, които разтърсиха нейното някога сплотено семейство. Всичко започва през есента на 2020 г., когато полицията арестува баща ѝ, Доминик Пелико, за заснемане на кадри под полите на жени.

В своите мемоари „Никога повече няма да го наричам татко“, които излизат днес, Дариан описва как разследването разкрива шокиращите престъпления срещу майка ѝ, довели до историческия съдебен процес срещу Пелико.

Caroline Darian, Daughter of Gisèle Pelicot | Live In Conversation in London



Gisèle Pelicot’s daughter Caroline Darian joins us with a rallying cry for change, urging us to confront the hidden violence that too many endure in silence.



27 May | 7:30pmhttps://t.co/WY9X0smh9P pic.twitter.com/ksMX9qOodi — How To Academy (@howtoacademy) March 18, 2025

Книгата, базирана отчасти на дневниците, които Дариан води до края на 2021 г., проследява как тайното упояване и системното изнасилване на Жизел Пелико унищожават семейството. Авторката се стреми да хвърли светлина върху нарастващия проблем с "химическото подчинение" – употребата на сънотворни, транквиланти и други вещества за сексуално насилие над жертвите – във Франция и по света. Но книгата е и личен разказ за сложните взаимоотношения в семейството ѝ и за подчинението на майка ѝ, което според Дариан продължава и до днес. Тя вижда в това проява на Стокхолмския синдром, при който жертвата започва да съчувства на своя насилник.

72-годишният Доминик Пелико признава, че години наред е упоявал съпругата си със сънотворни и лекарства против безпокойство, за да може той и непознати, с които се свързвал онлайн, да я малтретират в района на Мазан, Южна Франция.

Това се случвало почти десетилетие на Жизел – днес 72-годишна баба, която дълго вярвала, че живее в щастлив брак. Решението ѝ да се яви в съда и да се откаже от правото процесът да бъде закрит, я превърна във Франция във феминистка икона. През декември 2024 г. 50 от 51 обвиняеми, включително Доминик, бяха осъдени за изнасилване, опит за изнасилване и сексуално насилие. Доминик получи 20 години затвор – максималната присъда за престъпленията му.

Въпреки това семейството остава разкъсано – вероятно завинаги – заради отказа на Жизел да повярва, че и дъщеря ѝ също е била жертва на Доминик. Макар че Жизел е представяна като силна и състрадателна фигура, Дариан описва нейното отричане като "непробиваемо".

След като бил арестуван, Доминик изпратил писмо до роднина, който го предал на Жизел. В него той се оплаквал, че е "изоставен" от семейството си, и молел за финансова помощ. Когато Каролин разбрала за това, изпаднала в ярост, но още повече била шокирана от реакцията на майка си.

Daughter of Gisele Pelicot, who was drugged and raped by sicko husband, feels betrayed by mom ‘an abandonment too many’: book https://t.co/67CwIsGIB5 pic.twitter.com/R9NLByfgRe — New York Post (@nypost) March 18, 2025

„Баща ти е зле в затвора“, казала Жизел на дъщеря си. „Той страда толкова много; сигурно съм го провалила по някакъв начин през последните години.“

По време на 16-седмичния съдебен процес в Авиньон Дариан свидетелства срещу баща си и го нарече „най-опасния сексуален хищник на последните 20 години“. Шокът от разкритията я разстроил толкова дълбоко, че за кратко била хоспитализирана в психиатрично отделение, но успяла да се възстанови и да даде показания в съда през 2024 г.

„Никога не съм те докосвал! Никога!" – настоял Доминик пред нея в съдебната зала.

„Ти лъжеш!“ – изкрещяла му Каролин в отговор.

Миналата седмица Дариан официално повдигна обвинение срещу баща си, твърдейки, че той я е упоил и изнасилил. Тя се определя като "забравената жертва" в този семеен кошмар. Въпреки това, тъй като има малко доказателства – само две снимки, открити от полицията – прокурорите трябва да решат дали обвиненията ще стигнат до съдебен процес. Доминик категорично отрича насилието над дъщеря си.

В книгата си Дариан разказва как през 2020 г. била повикана в полицейското управление, след като детективи открили две снимки, на които тя спи в странна поза, облечена в бельо, което не познавала. Тогава осъзнала, че вероятно и тя е била нападната.

„Как успя да ме снима посред нощ, без да ме събуди? Откъде е това бельо? Сигурна съм, че не е мое. Упои ли ме? Мина ли отвъд снимките? Не мога да приема немислимото… Малтретирал ли ме е?“ – пише тя в книгата си.

В крайна сметка Дариан стига до извода, че отговорът е „да“. Но майка ѝ не ѝ вярва.

Three months after convicted rapist Dominique Pelicot was sentenced to 20 years in prison for drugging his wife, Gisèle Pelicot, and inviting dozens of strangers to rape her, the couple’s daughter, Caroline Darian, has filed a sex-abuse complaint.

https://t.co/Kbp0bDdXhG — The Cut (@TheCut) March 6, 2025

„Мълчанието ѝ говори достатъчно“, споделя тя. „Мислех, че сме сплотен клан… а сега ме удря жестоката реалност: майка ми не иска да ми повярва или да ме чуе. Болката пронизва цялото ми същество.“

„Това е прекалено много изоставяне... сякаш земята се разцепи под краката ми. Прекарах четири години, опитвайки се да бъда до майка си, да ценя връзката ни. А сега се чувствам сама, изправена пред стена от празнота, неразбрана от никого.“

„И все пак имах надежда. Бях нейната единствена дъщеря. Не можеше да ме изостави – не и в съдебната зала. Но сега трябва да приема, че точно това направи.“

Наскоро Дариан се появи в британското предаване "This Morning" и заяви, че все още смята Жизел за героиня, но признава, че отношенията им са необратимо увредени. Жизел се е преместила в друг град малко след ареста на Доминик.

„Не можем да си помогнем“, казва Каролин. „Трябва да се възстановим по различен начин.“