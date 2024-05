Джак О'Конъл разкри кой е истинският "злодей" в живота на Ейми Уайнхаус

А ктьорът Джак О'Конъл казва, че бившият съпруг на Ейми Уайнхаус Блейк Фийлдър не е злодеят, за когото е представян, като обвинява медиите за трагичния провал на покойната певица.

Британският актьор се превъплъщава в образа на Фийлдър, известен като Блейк Фийлдър-Сивил, в биографичния филм "Back to Black", който излезе по кината в САЩ на 17 май. Филмът е кръстен на албума на Уайнхаус от 2006 г., който е вдъхновен от нейната бурна връзка с Фийлдър.

Обвиняван за пристрастяването на Уайнхаус към хероина, Фийлдър беше нарисуван като злодей от британските таблоиди и семейството на певицата. Въпреки това, О'Конъл и режисьорът Сам Тейлър-Джонсън искаха да покажат различна страна на историята в "Back to Black".

„Мисля, че това е много лесен разказ за разказване“, каза 33-годишният актьор пред Newsweek. „Лесно е да посочиш един злодей, да го освиркваш и разкъсаш публично."

„Чувствах добра възможност да дискредитирам този образ, да го поставям под съмнение и да го разпитвам.“

„Всеки път, когато говореше за Ейми, лицето му светваше“

Уайнхаус се среща за първи път с Фийлдър в пъб в Лондон през 2005 г. Тази среща е пресъздадена в "Back to Black", като двамата се смеят, играят билярд и се сближават заради споделената си любов към музиката от 60-те години.

По онова време Фийлдър-Сивил има приятелка, но не след дълго той и Уайнхаус ( изиграна от Мариса Абела ) стават двойка. Отношенията им обаче били непостоянни.

Уайнхаус страдала от биполярно разстройство и булимия, както и от проблеми със злоупотребата с вещества през целия си живот, докато Фийлдър трудно понасял славата и копнеел за нормалност. Той също така бил изправен пред обвинения, че се интересува от Уайнхаус само заради нейните пари.

О'Конъл не знаел какво да мисли за Фийлдър, преди да се срещне лично с него.

„Подготвих се да променя гледната си точка, но не очаквах да се справим толкова добре, колкото и ние. Имах чувството, че имаме много общи неща.“, споделя актьорът.

Фийлдър беше арестуван през 2008 г. за опит да подкупи мъж, когото е нападнал, за да оттегли обвиненията. Осъден е на 27 месеца затвор.

Подобно на Фийлдър, О'Конъл преди това имал проблеми със закона. Роден в семейство от работническата класа в Дарби, Обединеното кралство, баща му умира, когато той е само на 18 години.

Докато бил още в училище, учител насърчил О'Конъл да се пробва в телевизионен семинар. Той е открит от английския режисьор Шейн Медоус, който го избира в култовата класика "This Is England". Драмата от 2006 г. беше любима на критиката и даде старт на кариерата на О'Конъл, въпреки че минаха още няколко години, преди да започне да получава предложения от Холивуд.

О'Конъл и Фийлдър просто "първоначално се мотаеха", докато актьорът се опитваше да го убеди, че Черно към черно не е парче.

„Всеки път, когато говореше за Ейми, лицето му светваше. Той говореше за някой, когото цени и чийто спомен беше много скъп.“, споделя още О'Конъл за срещта си с Фийлдър.

„Вижте на какво бяха подложени“

Уайнхаус и Фийлдър бягат в Маями Бийч, Флорида, през 2007 г., изненадвайки семействата си. Двойката била преследвана от папараците през цялата си връзка. Заглавията включваха „Ейми на Crack“ и „Ейми в 5:00 сутринта, вик за помощ“, придружени от снимка на звездата, която се разхожда по улиците само по сутиена и дънковите си панталонки.

Според О'Конъл Фийлдър обвинява британските таблоиди за умствения и физически упадък на Уайнхаус, описвайки отразяването на знаменитости в началото на 2000-те като "култура на лов на вещици".

„Вижте на какво бяха подложени“, каза той. „Ако някой тук е злодеят, това са хората, които насочват камерите към него и постоянно го тормозят, насърчавайки падането им заради липсата на продажби на вестници.“

„Мисля, че опитът [на Фийлдър] е маркер между перспективата сега и тогава“, обясни О'Конъл. „Не мисля, че вече толкова толерираме този тип медии. С интернет имате възможност просто да не влизате.“

„Ейми не направи нищо, което Ейми не искаше да направи“

Фийлдър подава молба за развод от Уайнхаус от затвора през 2008 г., цитирайки изневяра, за която музикантът признава. Разводът беше финализиран през 2009 г., но те подновиха романса си още веднъж, преди тя да почине през 2011 г.

Уайнхаус продължи да се бори със злоупотребата с вещества след раздялата, което доведе до отмяната на европейското ѝ турне през 2011 г. Тя е открита мъртва в апартамента си няколко седмици по-късно, като смъртта ѝ се приписва на алкохолно отравяне. Тя беше само на 27 години.

Вече чист и баща на две деца с бившата си партньорка Сара Аспин, Фийлдър каза на Пиърс Морган през 2018 г., че „винаги ще носи бремето на вината“ за смъртта на Уайнхаус, но че „Ейми не е направила нищо, което Ейми не е искала да направя."

„Чувствам, че съм единственият човек, който някога е поемал отговорност и го е направил, откакто Ейми беше жива“, каза той и добави: „но трябваше да спра да нося този кръст сам“.

Когато първият трейлър на „Back to black“ излезе през януари, потребителите на социалните медии похвалиха „перфектния кастинг“ на О’Конъл. Като се има предвид репутацията на Фийлдър, някои актьори може да приемат това като обида, но О'Конъл го прие като "комплимент".

