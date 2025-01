Съдията по делото срещу Тръмп "пари срещу мълчание": Той няма да лежи в затвора

П рисъдата на повторно избрания президент на САЩ Доналд Тръмп по делото за плащане на пари за мълчание на порноактриса ще бъде обявена на 10 януари, предаде Ройтерс като се позова на съобщение на съдията по делото.

Решението на съдия Хуан Мерчан означава, че Тръмп трябва да се яви пред съда, за да чуе присъдата си, само 10 дни преди церемонията по официалното му встъпване в длъжност на 20 януари, което е безпрецедентен случай в американската история, отбелязва агенцията и добавя, че преди Тръмп нито един американски президент не е бил нито обвиняван, нито осъждан за криминално престъпление.

Съдията каза, че 78-годишният бивш и бъдещ президент трябва да изслуша присъдата си или лично, или онлайн. Той написа: "нямам намерение да вкарвам Тръмп в затвора" и допълни, че присъда „условно освобождаване“ - което означава, че няма да му бъдат налагани задържане под стража, парична глоба или пробация - би било „най-реалистичното решение“.

В изявление Стивън Чунг - говорител на повторно избрания президент - заяви, че по делото не трябва да има присъда. „Това неправомерно дело никога не е трябваше да бъде завеждано и конституцията изисква то да бъде незабавно прекратено“, подчерта Чунг.

Съдия Мерчан обяви плана си за произнасяне на присъдата, след като отхвърли молбата на Тръмп за прекратяване на делото поради победата му на президентските избори. Адвокатите на бившия и бъдещ държавен глава твърдяха, че ако делото виси над него по време на управлението му, това ще попречи на способността му да управлява. Мерчан отхвърли този аргумент, като посочи, че отмяната на произнасянето на присъда ще „подкопае върховенството на закона по неизмерим начин“.

