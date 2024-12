Aмериканска медия плаща 15 млн. долара на Тръмп за клевета

ABC News се съгласи да плати 15 млн. долара (12 млн. паунда) на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп, за да уреди съдебно дело за клевета, след като звездата на телевизията невярно заяви, че е бил признат за „отговорен за изнасилване“.

Джордж Стефанопулос направи изявленията по време на интервю на 10 март тази година.

Миналата година съдебно жури по гражданско дело определи, че Тръмп е отговорен за „сексуално насилие“, което има специфична дефиниция според законодателството на Ню Йорк.

Доналд Тръмп плаща 83,3 милиона долара по дело за клевета

Като част от постигнатото в събота споразумение, за което съобщи Fox News Digital, ABC ще публикува и изявление, в което ще изрази своето „съжаление“ за изявленията на Стефанопулос.

Според споразумението ABC News ще плати 15 млн. долара като благотворителна вноска в „президентска фондация и музей, които ще бъдат създадени от или за ищеца, както президентите на Съединените американски щати са създавали в миналото“.

Телевизията също така се съгласи да плати 1 млн. долара за съдебните такси на Тръмп.

Съгласно споразумението мрежата ще публикува редакционна бележка в края на своята онлайн новинарска статия от 10 март 2024 г. относно историята.

В нея ще се казва: „ABC News и Джордж Стефанопулос изразяват съжаление за изявленията относно президента Доналд Тръмп, направени по време на интервюто на Джордж Стефанопулос с републиканеца Нанси Мейс в предаването „Тази седмица“ на ABC на 10 март 2024 г.“

Говорител на ABC News заяви в изявление, че компанията е „доволна, че страните са постигнали споразумение за отхвърляне на иска при условията в съдебното дело“.

През 2023 г. нюйоркски граждански съд установява, че през 1996 г. Тръмп е упражнил сексуално насилие над Е Джийн Карол в съблекалня в универсален магазин. Той също така е признат за виновен за клевета на колумнистката на списанието.

Съдия Люис Каплан заяви, че заключението на съдебните заседатели е, че г-жа Карол не е успяла да докаже, че Тръмп я е изнасилил „в рамките на тясното, техническо значение на определен раздел от Наказателния закон на Ню Йорк“.

Съдия Каплан отбеляза, че определението за изнасилване е „много по-тясно“ от това, как се определя изнасилването в общоприетия съвременен език, в някои речници и в наказателни закони на други места.

В отделно дело, председателствано от същия съдия, журито постанови Тръмп да плати 83,3 млн. долара на г-жа Карол за допълнителни клеветнически твърдения.

