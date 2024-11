Някога са всявали страх. Сега те никога повече няма да ядат месо, да спят на възглавница и да видят семействата си

С лънчева светлина огрява “пещерна” сграда. Високият таван и полираният под придават вид на железопътна гара или самолетен хангар. Но въздухът е неподвижен и силно клаустрофобичен. По дългите страни на залата са разположени големи вградени клетки, във всяка от които се намират десетки мъже. Това е Cecot - Центърът за задържане на терористи в Ел Салвадор - а мъжете там са известни като „най-лошите от най-лошите“.

Масови убийци, наркодилъри и гангстери, те са обвинени, че навремето са държали в Салвадор заложници и са всявали страх в страната, докато са управлявали градовете и улиците. Днес те са лишени от свобода, влияние и индивидуалност. И може би никога няма да си ги върнат.

Всеки от тях носи обикновена бяла тениска и къси панталони. Някои затворници са с бели чорапи и сандали. Главите им са обръснати, а някои имат татуировки по лицата си. Много от тях стоят уверено, дори предизвикателно, със скръстени ръце на няколко метра от решетките от пода до тавана. Други седят с кръстосани крака и неподвижно на четириетажните метални койки, които са разположени в килиите. А други гледат надолу или настрани, носят маски на лицата, сякаш искат да избегнат да бъдат видени от камерата на CNN или да уловят погледите на журналистите, почти засрамени. Хората от екиипа на CNN са единствените външни лица в затвора, получили ексклузивен достъп и частна обиколка като първата голяма американска новинарска организация, допусната в Cecot в края на миналия месец. Открит преди по-малко от две години, той вече е емблематичен елемент от „новия Салвадор“ на президента Найиб Букеле. Под управлението на силния мъж централноамериканската държава е преобразена. Някогашната „столица на убийствата“ на света сега е много по-безопасна. Безмилостното разчистване на тези улици и безпощадното отношение към членовете на бандите предизвикаха възмущение и загриженост сред правозащитните организации, които осъдиха Cecot като нехуманен и неприемлив.

Жестокото отношение към мъжете се проявява в цялата история на Cecot. Всяка от повече от две дузини групови килии, които екипът на CNN вижда в сектор 4, е построена за около 80 затворници. Единственото обзавеждане е от метални койки, без чаршафи, възглавници или матраци. Има открита тоалетна, циментова мивка и пластмасова кофа за миене и голяма кана за питейна вода. Килиите са чисти - умишлен и ярък контраст с мръсните и окаяни затвори от миналото на Салвадор.

Мъжете са в тези килии по 23 часа и половина на ден. Те не работят. Не им е позволено да ползват книги, карти или писма от дома. По време на хранене чиниите с храна се подреждат извън килиите и се издърпват през решетките. Никога не се сервира месо. Всекидневната 30-минутна почивка е само за излизане от килията в централния коридор за групови упражнения или четене на Библията.

Тук няма уединение, няма и следа от комфорт. Въоръжените маскирани пазачи осигуряват постоянно наблюдение, а служителите на затвора твърдят, че светлините са включени 24 часа в денонощието. Налице е натрапчива тишина, когато празните погледи на затворниците срещат любопитния поглед на журналистите. В очите на някои от тях има празнота, тревожна пустота, която подсказва, че душите им са си отишли, оставяйки след себе си само черупки.

Лишенията са преднамерени, отклонение от времената преди Букеле, когато се е казвало, че затворниците се хранят по-добре от цивилните. „Сега тук за закуска получават боб, сирене или смес от ориз и боб, може би плантани и чаша кафе или атоле (царевична напитка)“, казва директорът на Cecot Белармино Гарсия.

В Салвадор няма смъртно наказание, но няма и намерение тези мъже да бъдат освободени. Густаво Виляторо, министърът на обществената сигурност на Салвадор, дава ясна оценка на подхода на правителството към членовете на бандите. „Вярваме в рехабилитацията, но само за обикновените престъпници“, казва той, като прави разлика между така наречените „сътрудници“ на бандите и членовете на бандите.

„Някой, който всеки ден убива хора, всеки ден изнасилва нашите момичета, как можеш да промениш съзнанието му? Ние не сме глупави“, допълва той. „В САЩ си представете сериен убиец във вашия щат, във вашата общност да бъде освободен от съдия ... как бихте се почувствали като гражданин? Ние нямаме доказателства, че някой може да промени мнението на сериен убиец ... а в Салвадор имаме повече от 40 000 серийни убийци - членове на тези бандитски организации“, казва той.

„Исках да бъда бандит”

Искаме да разговаряме със затворник и служителите на затвора извеждат 41-годишния Марвин Васкес от групова килия. Самопризналият се лидер на кликата MS-13 казва, че е готов да говори с журналисти, дори само за да разубеди младите хора да следват неговия път. Екипът на CNN го среща седнал на стол в страничен коридор с бетонни стени, извън полезрението на останалите затворници. Ръцете и глезените му са оковани с белезници, а двама надзиратели, облечени в бойно снаряжение от глава до пети, стоят над него с лице един към друг.

Васкес казва, че е израснал в Лос Анджелис и говори на перфектен английски със спокойна увереност. Той разказва за живота, който го е довел дотук, с лекота, която опровергава бруталността на думите му. „Някои хора искаха да станат адвокати, полицаи, войници“, разказва той. „Аз исках да бъда бандит. И исках да постигна всичко, което ми хрумнеше. И до този момент мисля, че съм постигнал всичко, което съм искал да постигна.“ Васкес, който е бил в затвора преди Букеле, разказва, че се е присъединил към MS-13 като момче и се е издигнал в редиците. След като се завръща в Салвадор, той дори създава своя собствена клика - „Луди престъпници“, която сега е татуирана на гърба му.

Когато екип на CNN го пита за престъпленията му, той е смразяващо откровен. „Грабеж, убийство, правиш каквото трябва, за да оцелееш“, казва той с леко свиване на рамене. „Убивал ли си хора?“ - притискаме го, на което той отговаря без колебание: “Да. Това е животът на бандата.“ Макар да изразява съжаление, че някога се е присъединил към банда, оценката му за жертвите е също толкова непринудена, колкото и тонът му. „Дори не знам как да ви кажа колко са“, казва той. „Ние не мислим за това колко трябва да убием. Просто правим това, което трябва да направим, за да оцелеем.“ Той признава, че може да са „поне 20-30“, въпреки че не е сигурен в точния брой.

Спомня си, че е „взривил“ кола, пълна с хора в САЩ, като признава, че е „възможно“ те да не са оцелели.

В момента, в който разговорът с Васкес приключва, охранителите се придвижват бързо, за да го отведат.

The thing that separates El Salvador's new Center for the Confinement of Terrorism from any other prison on the planet is that once an inmate enters CECOT, he will never leave again.



