Незаконната имиграция е намаляла: САЩ отварят границата си с Мексико

С ъединените щати ще отворят утре четири контролни пункта на границата си с Мексико, тъй като незаконната имиграция е намаляла, предаде Ройтерс, като се позова на американските гранични власти.

Отворени ще бъдат един пункт в щата Тексас, два пункта в щата Аризона и един в щата Калифорния, се казва в изявление на американската служба за митнически контрол и защита на границите. Службата изтъква, че сигурността на границата ще продължи да бъде неин приоритет.

Безпрецедентен миграционен натиск: Над 10 000 на ден пресичат границата на САЩ нелегално

През декември американските гранични власти се сблъскаха с трудности при справянето с миграцията, тъй като в някои случаи броят на задържаните незаконни имигранти достигаше близо 11 хиляди за един ден.

