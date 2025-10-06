Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп анонсира боеве от веригата по свободни боеве (ММА) в Белия дом на 14 юни догодина, когато ще навърши 80 години, предаде Ройтерс.
През юли Тръмп вече обяви, че Белият дом ще стане сцена на ММА боеве през следващата година, но не посочи точна дата.
This is the type of things that should show MAGA he is not a serious president…..— 🌊KaReN 🌊c🌊WaTsOn🌊 (@kwmcconnell) October 5, 2025
Trump reveals date for White House's UFC fight: His 80th birthday - The Hill https://t.co/5lFcNEbTxc
Вчера той конкретизира плановете си в реч, която произнесе във военноморската база в Норфък, щата Вирджиния, по случай 250-ата годишнина от създаването на американския боен флот.
Откакто стана президент на САЩ, Тръмп редовно посещава ММА боеве, за последно през юни в Ню Джърси. Връзките му с председателя на ММА федерацията Дейна Уайт, когото смята за близък приятел, обаче датират още от 2000 г., отбелязва Ройтерс.
The Ultimate Fighting Championship (UFC) fight planned at the White House will take place on Donald Trump’s 80th birthday on June 14 next year.#NewsPMC #DonaldTrump #WhiteHouse #UFC #TrumpBirthday pic.twitter.com/2mNaCJ4kFD— News PMC (@newspmc_pk) October 6, 2025
Миналата седмица Уайт каза, че оглавяваната от него организация ще даде 700 хиляди долара за възстановяване на тревата на Южната морава в Белия дом след събитието догодина.
Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база, посочва Ройтерс.