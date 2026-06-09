Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк, той обеща мирно споразумение в Близкия изток до дни

А мериканският президент Доналд Тръмп бе шумно освиркан на трибуните в "Медисън Скуер гардън" по време на третия мач от финала в НБ между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс. При това бе освиркан два пъти - първо преди мача, при изпълнението на химна, а след това, когато коментаторът Маркс Брийън го спомена като първи американски президент, посетил мач от такъв ранг.

Какво общо имат „Никс“ и Доналд Тръмп?

Тръмп и Никс се появяват на бял свят през 1946 г. в Ню Йорк и за първи път през XXI век се озовават на мач от финалите на НБА в „Медисън Скуеър Гардън“.

В края на май стана известно, че Доналд Тръмп възнамерява да посети третия мач от серията между Ню Йорк и Сан Антонио. „Мисля, че ще отида на един от мачовете. Много хора ме поканиха, включително Долан (собственикът на Никс), така че вероятно ще се появя там“, заяви 79-годишният политик.

Първоначално посещението на Тръмп беше планирано за петия мач от финала на Източната конференция, но Ню Йорк разгроми Кливланд без загуба в серията (и тук трудно може да се пропусне шегата, че Никс са били изключително мотивирани да приключат серията възможно най-бързо).

OMG! Donald Trump was BOO’D during the introduction of the New York Knicks NBA Finals game & was caught SLEEPING in the middle of the game! Time to change his dirty diapers pic.twitter.com/hlUzEGK7oQ — kevin blue (@kevinblue345) June 9, 2026

Така Доналд Тръмп стана първият действащ президент на САЩ, посетил финалите на НБА.

Любимият отбор на Тръмп обаче неочаквано загуби – Сан Антонио победи Ню Йорк със 115:111 и намали изоставането си във финалната серия, в която Никс вече водят с 2:1.

Феновете освиркаха Тръмп. И то два пъти

„Той е добре дошъл наш гост. Това, което прави спорта толкова специален – особено във време, когато толкова много неща разделят хората – е, че той ни обединява. Трябва да търсим онова, което ни свързва, и да стъпваме върху него“, коментира посещението на политика комисарят на НБА Адам Силвър.

Ако под „обединение“ ръководителят е имал предвид дружното „буууу“ в „Медисън Скуеър Гардън“, насочено към Тръмп, тогава е бил напълно прав. Всеки път, когато президентът на САЩ се появяваше на видеостената, феновете шумно демонстрираха отношението си към него.

Политикът беше показан само два пъти: първия път – преди началото на мача по време на изпълнението на химна. Втория – през втората четвърт, когато коментаторът Майк Брин спомена историческия факт за присъствието на действащ президент на финалите на НБА.

„Според мен това бяха предимно аплодисменти. Беше шумно и много ентусиазирано“, коментира реакцията на зрителите самият Тръмп.

На първия за XXI век мач от финалите на НБА в Ню Йорк беше изключително трудно да се сдобиеш с билет – цените достигаха десетки хиляди долари. Но за Тръмп места бяха преднарително резервирани и бронирани, в буквалния смисъл. Президентът предпочете да гледа мача не от първия ред до паркета, а зад бронирано стъкло във VIP ложа заедно със собственика на Никс Джеймс Долан.

Очевидно атмосферата в отдалечената от игрището ложа е била съвсем различна от тази в залата на „Медисън Скуеър Гардън“. В един момент 79-годишният Тръмп се отегчи и... заспа.

Заради посещението на Тръмп излъчването на мачана видеостени

Разбира се, присъствието на фигура от ранга на Тръмп на баскетболен мач води до допълнителни мерки за сигурност и определени неудобства за всички наоколо.

Пострадаха и феновете, които бяха платили сериозни суми за билети. Те бяха помолени да пристигнат на арената два часа преди началото на срещата и им беше препоръчано да носят възможно най-малко вещи.

На входовете на „Медисън Скуеър Гардън“ всеки посетител беше щателно проверяван, което доведе до огромни опашки.

Проверяваха буквално всички – дори играчите и служителите на клубовете. За всеки случай още веднъж се увериха, че във Виктор Уембаняма няма извънземни метали.

Но всички тези проверки са само леко досадни подробности. Много по-сериозна беше отмяната на традиционното публично гледане на мача около арената.

Такива масови прожекции край „Медисън Скуеър Гардън“ се организираха както в предишните плейофни серии, така и по време на първите два мача от финалите.

BREAKING: In a stunning moment, Donald Trump was just mercilessly booed at the Finals game tonight. No surprises here. Americans are sick of Trump’s BS. pic.twitter.com/WyDu8Rf51L — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) June 9, 2026

Решението за отмяната беше взето по-малко от ден преди мача. Полицията на Ню Йорк твърдеше, че това „не е свързано с личността на президента“, но подобно обяснение звучеше странно. Първо, забраната беше въведена съвместно със Сикрет сървис – службата, която отговаря за охраната на президента. Второ, публичното гледане на следващия, четвърти мач в сряда, оставаше в сила.

Въпреки това нюйоркчани пак гледаха мача по улиците – просто не толкова масово, както преди. Но и това си има своя чар.

Масло в огъня наля и телевизионният водещ на ESPN Стивън Ей Смит:

„Президентът няма причина да се появява в Ню Йорк. Говоря съвсем сериозно. Това е егоистично. Това е нарцистично. Изненадващо е, че изобщо дойде на мача.“

От една страна, водещият има основание – в Ню Йорк не обичат Тръмп, а присъствието му на арената създаде множество неудобства за обикновените хора. От друга страна, Никс не е чужд отбор за политика: той многократно е заявявал, че е техен привърженик.

Наистина ли е дългогодишен фен на Ню Йорк?

Да, в този случай президентът не е излъгал.

Още когато беше просто милиардер, през 90-те години той често седеше до паркета на домакинските мачове на Никс, заобиколен от известни личности.

Симпатиите на Тръмп към баскетбола бяха потвърдени и от Адам Силвър:

„Работя в лигата от много години. Някога ръководех подразделението NBA Entertainment. Тръмп участваше в наша рекламна кампания. Беше редовен гост на мачовете на НБА в „Медисън Скуеър Гардън“. Навремето имаше места до самия паркет. Постоянно беше тук. Посещаваше и драфтовете. Така че той е истински фен на Никс.“

Има и бизнес връзка: собственикът на Ню Йорк Никс Джеймс Долан е редовен дарител на политическите кампании на Тръмп. През 2024 г. Долан е дарил 125 000 долара за предизборната кампания на републиканците, а през 2016 г. – цели 300 000 долара.

Не бива да се забравя и че Тръмп е роден и израснал в Ню Йорк. Затова няма нищо изненадващо в това, че подкрепя Никс.

Финалите на НБА са едно от 17-те спортни събития, които Тръмп е посетил по време на втория си президентски мандат. Сред тях са Супербоул и US Open. Съвсем скоро, на 14 юни, в Белия дом ще се проведе турнир на UFC.

Не е изключено политикът да посети и някой от мачовете на световното първенство по футбол, което започва още в четвъртък. А на баскетбол, за щастие на феновете и полицията в Ню Йорк, този сезон вече няма да го видим.

Trump says Iran peace deal just 2-3 days awayhttps://t.co/UKKcpiYZ2e — Economic Times (@EconomicTimes) June 9, 2026

Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза и могат да бъдат финализирани в рамките на дни, пише Il Sole 24 Ore .

„Намираме се в последните етапи на едно много, много добро споразумение“, каза Тръмп пред журналисти при завръщането си от баскетболен мач от финалите на NBA.

Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: „Два или три дни“.

#WATCH | On negotiations with Iran, US President Donald J Trump says, "We should be able to do it in one hour. I don't think there are any sticking points. We're very close to having a very good, strong, powerful deal. If we go and bomb, which we can do very easily if we want,… pic.twitter.com/irVRlmHvaN — ANI (@ANI) June 9, 2026

Припомняме, че това се случи часове след като Израел и Иран си размениха удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близкия изток в пълномащабна регионална война. А президентът на САЩ заяви, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран.

Donald Trump managed to completely kill the vibe of the biggest Knicks game in decades by shutting down Manhattan transit, forcing airport security on regular people, and canceling the iconic outdoor watch parties just to get aggressively booed off the Jumbotron by his hometown pic.twitter.com/WG5xRJFcU5 — 𝙹𝚎𝚛𝚒 𝙱𝚕𝚞𝚖𝚎𝚗𝚝𝚑𝚊𝚕 𝚂𝚝𝚞𝚊𝚛𝚝 (@jastuart68) June 9, 2026

Според Националната баскетболна асоциация Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА.

Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп е присъствал на редица големи спортни събития като „Супербоул“ през 2025 г. и на мач от тенис турнира „Ю Ес Оупън“, отбелязва ДПА.