Свят

Кмет беше застрелян в Мексико на фона на войната между наркокартелите

Убийството е извършено в щата Оахака, където действат картелите „Синалоа“ и „Халиско – Ново поколение“

14 юни 2026, 07:34
Кмет беше застрелян в Мексико на фона на войната между наркокартелите
Източник: БТА

К мет бе застрелян в Мексико, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Убийството е било извършено вчера в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели "Халиско - Ново поколение" и "Синалоа" се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога.

Хоел Браво е бил кмет на Сан Мигел Аматитлон - град с близо 7 хиляди жители.

Мексико: Шести убит кмет за тази година

Близо 100 кмета бяха убити в Мексико от 2006-а - годината, в която в страната избухна насилието, свързано с наркотици, отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахака е бил застрелян едва миналия месец.

Чудовищно клане в Мексико: Дупки по сградите, убит кмет

Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико миналата година.

Освен това покушението бе извършено в момент, когато страната е съдомакин на Световното първенство по футбол, отбелязва ДПА.

Това отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в Мексико, където близо 400 хиляди души бяха убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 г. 

Източник: БТА, Николай Станоев    
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