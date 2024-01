Нетаняху отхвърли условията на "Хамас" за освобождаване на заложниците

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли условията, които палестинското ислямистко движение "Хамас" постави, за да освободи заложниците, които взе при атаката си в Израел преди повече от три месеца, предаде Ройтерс.

Предложението предвиждаше пълно изтегляне на израелските въоръжени сили от ивицата Газа, която да остане под контрола на "Хамас".

Израел обаче възобнови бомбардировките на град Хан Юнис, в южната част от ивицата Газа, като има съобщения за 12 убити.

Това "означава, че няма шанс за връщане на пленниците", коментира Сами Абу Зухри, високопоставен представител на "Хамас".

По-рано вчера Нетаняху отхвърли гневно условията, поставени от палестинското ислямистко движение.

"В замяна на освобождаването на нашите заложници "Хамас" изисква край на войната, изтеглянето на нашите сили от Газа, освобождаването на всички убийци и изнасилвачи. И "Хамас" да останат непокътнати", каза израелският премиер. "Категорично отхвърлям условията да се предадем на чудовищата от "Хамас", даде да се разбере той.

В съответствие със споразумение, сключено в края на ноември с посредничеството на Съединените щати, Катар и Египет, над 100 от приблизително 240-те заложници, отведени в ивицата Газа при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, бяха пуснати в замяна на освобождаването на 240 палестинци, държани в израелски затвори. Оттогава Нетаняху е подложен на нарастващ натиск да осигури освобождаването на 136-те души, които остават в плен, отбелязва АФП.

Роднините на заложници, които протестират пред резиденцията на израелския премиер, го призоваха да предприеме действия.

Редица световни лидери, сред които генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, разкритикуваха отказа на Нетаняху да се съгласи на решаване на конфликта между Израел и палестинците посредством съвместното съществуване на две държави.

The Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu has reportedly Rejected today the Deal presented by Hamas to End the War and Return all of the Israeli Hostages, with the Deal stating the Israel Defense Force must Withdraw from the Gaza Strip and leave Hamas with its Power and… pic.twitter.com/bE9ZWA7pIi