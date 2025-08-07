Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Свят

7 август 2025, 21:21
Източник: EPA/БГНЕС

И зраел възнамерява да поеме пълен контрол над Газа, но не желае да я задържи или да я управлява.

Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху преди заседание на кабинета по въпросите на сигурността, предаде АФП.

„Имаме намерение да го направим“, отговори Нетаняху, когато в телевизионно интервю за Фокс Нюз беше попитан по време на дали Израел ще поеме контрола на „цялата Газа“.

Фокс Нюз съобщи, че интервюто е било проведено точно преди Нетаняху да присъства на заседание на кабинета по въпросите на сигурността, посветено на плановете за войната в Газа.

Очаква се израелският премиер да потърси одобрение на заседанието за разширяване на военните операции, включително в гъсто населени райони, където се смята, че се държат заложници, според израелските медии.

Запитан от Фокс Нюз дали Израел ще контролира цялата 41-километрова Ивица Газа „както беше преди 20 години“, Нетаняху отговори: „Е, ние не искаме да я задържим. Искаме да имаме периметър за сигурност. Не искаме да я управляваме“.

„Искаме да я предадем на арабските сили, които ще я управляват правилно, без да ни заплашват, и ще осигурят добър живот на жителите на Газа. Това не е възможно с Хамас“, добави той.

Източник: БГНЕС    
