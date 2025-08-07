България

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Той беше убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах

7 август 2025, 13:53
Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа
Капитан Марин Маринов   
Източник: Община Ямбол

В Софийската градска прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка със смъртта на капитан Марин Маринов, съобщиха за БТА от обвинението. 

Производството е образувано на 19 май по сигнал на адвокат Минчо Спасов и е за убийство на лице, ползващо се с международна защита – чл. 116 от Наказателния кодекс.

От прокуратурата потвърдиха, че по случая работят от Национална следствена служба. 

Капитан Марин Маринов беше убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах в централната част на Газа. 

В края на юни министърът на външните работи Георг Георгиев коментира въпроса за смъртта на Маринов по време на парламентарен контрол. Министърът заяви, че България настоява въпросът за компенсациите за семейството да бъде уреден. Георгиев обясни, че компенсациите за семейството са предмет на уточняване между ООН и израелската страна в рамките на т.нар. политика на застраховане на международните служители за ефекта на злонамерени действия.

Министърът добави още, че на 24 април говорителят на израелските сили за отбрана е признал за изстрел от израелски танк, причинил смъртта на кап. Маринов. Посочил е също, че израелските сили за отбрана изразяват извинение за този инцидент. Говорителят на израелските сили за отбрана изрази дълбоко съжаление за загубата както и съболезнования на семейството, каза министър Георгиев и уточни, че министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар в телефонен разговор с него е направил същото.

За образувано досъдебно производство по случая с капитан Марин Маринов съобщи адв. Минчо Спасов по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА, на която бе представен апел под формата на отворено писмо на български общественици, културни дейци и граждани към институциите за “адекватна позиция на българската държава относно геноцида в Газа“. Той уточни, че разследването е разпределено на следовател Ясен Тодоров. 

Източник: Константин Костов, Нелли Желева - БТА    
Газа кап. Маринов прокуратура разследване
Последвайте ни

По темата

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

pariteni.bg
3 мита за Далматинците, в които вероятно вярвате

3 мита за Далматинците, в които вероятно вярвате

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 8 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 5 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 5 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Свят Преди 3 минути

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Свят Преди 19 минути

Поразена беше газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

България Преди 48 минути

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

Снимката е илюстративна

Спасиха българин от удавяне в Гърция

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал преди спасителите на плажа да започнат работа

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

България Преди 1 час

Извършителите представяли пред нотариуси фалшиви завещания

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Свят Преди 1 час

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

<p>Спешна проверка на ТЕЦ &quot;Марица 3&quot; в Димитровград</p>

Спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград заради повишени стойности на серен диоксид

България Преди 1 час

Това е станало след 18:00 часа в сряда

“Ново Аз” с Eva Lea

“Ново Аз” с Eva Lea

Любопитно Преди 1 час

Фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

България Преди 2 часа

Това съобщиха от "Топлофикация-София"

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

България Преди 2 часа

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

България Преди 2 часа

В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Любопитно Преди 2 часа

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Свят Преди 2 часа

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

България Преди 2 часа

Случаят е от края на 2022 г.

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

България Преди 3 часа

Сигналът за инцидента е подаден в сряда около 18:45 часа

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Пълнолуние на 9 август: Как ще се отрази на всяка edna зодия

Edna.bg

Бърнли готви изненадваща оферта за бивш играч на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гонсало Гарсия подписва нов договор с Реал Мадрид и взима номер 9

Gong.bg

Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

Nova.bg