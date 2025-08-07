Свят

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Израелският премиер Нетаняху явно е взел решение да завземе цялата ивица Газа, съобщават различни медии

7 август 2025, 06:32
"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"
Източник: gettyimages

И зраелският премиер Нетаняху явно е взел решение да завземе цялата ивица Газа, съобщават различни медии. "Заровете са хвърлени: възнамеряваме да завземем цяла Газа", е цитиран да казва анонимен официален представител, съобщи Deutsche Welle.

Според съобщения в медиите израелският премиер Бенямин Нетаняху е взел решение да превземе изцяло ивицата Газа. За целта той очаква в следващите дни да получи подкрепата на кабинета и на военното ръководство, е заявил самият Нетаняху пред министри от кабинета си. Новинарският портал ynetnews.com цитира близък до премиера официален представител със следните думи: "Заровете са хвърлени - възнамеряваме да окупираме изцяло ивицата Газа".

Преговорна тактика или реален план?

Позовавайки се на правителствени представители, Kanal 12 и Jerusalem Post също съобщиха, че кабинетът възнамерява да приеме съответна "актуализирана стратегия" за въоръжените сили на Израел. Съгласно тази стратегия военни операции са планирани и в райони, където се намират израелски заложници.

Макар към момента все още да няма официално потвърждение, Палестинската автономна власт вече призова международната общност да се намеси и да осуети реализацията на тези планове, съобщава агенция Франс прес.

В публикацията на ynetnews.com се спекулира, че тези предполагаеми планове може да са част от преговорна тактика, за да се окаже натиск върху ислямистката терористична организация Хамас. Преговорите за примирие и освобождаване на заложниците в момента са в застой.

Самият Нетаняху преди това беше заявил публично, че тази седмица ще свика кабинета по сигурността, за да реши какви да са действията оттук нататък в блокираната ивица. Във видеообръщение в неделя той обяви, че според него ислямистката Хамас не е готова за намиране на решение посредством преговори.

Израел контролира в момента три четвърти от територията

Израелските въоръжени сили контролират в момента около 75 процента от крайбрежната зона, която по площ е малко по-голяма от Мюнхен, но с нейните приблизително 2 милиона жители е още по-гъсто населена от германския мегаполис.

За заложниците се предполага, че се намират в онези части от ивицата, в които израелската армия все още не е навлязла и които продължават да са под контрола на Хамас.

Военното ръководство е критично настроено

В миналото израелската армия се е обявявала против пълна окупация на ивицата Газа. Унищожаването на всички тунели и бункери на Хамас може да отнеме години, отбелязва Times of Israel по повод опасенията на военното ръководство. Също така, продължава изданието, заложниците може да бъдат изложени на смъртна опасност, ако израелските войски се приближат твърде много до местата, където са държани.

Според медийни съобщения обаче Нетаняху е готов да поеме този риск. "Ще има военни операции и в райони, където се намират заложници", е цитиран да казва близкият до Нетаняху официален представител. "Ако началникът на Генералния щаб не е съгласен с това, ще трябва да подаде оставка."

Според съобщения в медиите началникът на Генералния щаб Еял Замир е имал ожесточени дискусии с министри от крайната десница, които настояват за завземането на цялата ивица Газа, за депортиране на палестинското население в други страни и за изграждане на еврейски селища.

Бивши служители на тайните служби апелират за повече натиск върху Нетаняху

В писмо, публикувано в нощта срещу понеделник, стотици бивши служители на израелските служби, сред които и бивши шефове на разузнавателните служби, призоваха американския президент Доналд Тръмп да увеличи натиска върху Нетаняху за прекратяване на войната в Газа.

"Нашата професионална преценка е, че Хамас вече не представлява стратегическа заплаха за Израел", се казва в писмото. 550-те подписали го призовават Тръмп да убеди Нетаняху да сключи примирие. "Сложете край на войната, върнете заложниците, спрете страданията", настояват те.

Източник:  Deutsche Welle    
Израел Нетаняху Ивица Газа Окупация Хамас Заложници Военни действия Примирие Преговори Палестинци
Последвайте ни

По темата

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква днес

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква днес

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Какви са правата на работещите през нощта

Какви са правата на работещите през нощта

pariteni.bg
10-те най-популярни представители на семейството на териерите

10-те най-популярни представители на семейството на териерите

dogsandcats.bg
4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...
Ексклузивно

4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...

Преди 2 дни
Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде
Ексклузивно

Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде

Преди 3 дни
Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение
Ексклузивно

Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение

Преди 2 дни
В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall
Ексклузивно

В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall

Преди 2 дни

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Любопитно Преди 1 час

"Искам просто да имам сладоледаджийница. Никой не трябва да чака часове за сладолед или каквото и да е друго ястие.“

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Любопитно Преди 1 час

Освежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска

Бивол уби американски милионер

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 9 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 9 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 9 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

Почина майката на Брад Пит

Почина майката на Брад Пит

Свят Преди 10 часа

Пит беше невероятно близък с майка си

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Свят Преди 11 часа

Целта е била атакувана от десетки руски дронове

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

България Преди 11 часа

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" настоява за действия срещу евентуален картел на пазара на горива

Стрелба във военна база в САЩ

Стрелба във военна база в САЩ

Свят Преди 11 часа

Там се помещава 3-та пехотна дивизия

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

България Преди 12 часа

С тях е задържан и 22-годишен сириец с хуманитарен статут

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

България Преди 12 часа

На всяка чешма ще бъде поставена информационна табела за качеството на водата

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

България Преди 12 часа

Обвиняемият е неосъждан, признал е вината си

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

Свят Преди 12 часа

Начо Санчес Амор: Вътрешнополитическата ситуация е всичко друго, но не и демократична

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

България Преди 13 часа

Правителството ще предложи програмата за одобрение от Народното събрание

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Свят Преди 13 часа

Те са в отговор на "продължаващото закупуване на руски петрол“

Тежка катастрофа на „Ломско шосе“ в София

Тежка катастрофа на „Ломско шосе“ в София

България Преди 14 часа

Пострадали са двама души – единият е с тежка гръбначна травма

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 август, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 август, четвъртък

Edna.bg

16-годишен донесе победата на Кайрат Алмати срещу Слован Братислава

Gong.bg

Европейската приказка за Арда продължава в Литва

Gong.bg

ВРЕМЕТО: Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg

Над 150 рекорда, една мечта: Кристиан Лопес - да прекрачиш границите на тялото и ума

Nova.bg