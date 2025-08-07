И зраелският премиер Нетаняху явно е взел решение да завземе цялата ивица Газа, съобщават различни медии. "Заровете са хвърлени: възнамеряваме да завземем цяла Газа", е цитиран да казва анонимен официален представител, съобщи Deutsche Welle.

Според съобщения в медиите израелският премиер Бенямин Нетаняху е взел решение да превземе изцяло ивицата Газа. За целта той очаква в следващите дни да получи подкрепата на кабинета и на военното ръководство, е заявил самият Нетаняху пред министри от кабинета си. Новинарският портал ynetnews.com цитира близък до премиера официален представител със следните думи: "Заровете са хвърлени - възнамеряваме да окупираме изцяло ивицата Газа".

Преговорна тактика или реален план?

Позовавайки се на правителствени представители, Kanal 12 и Jerusalem Post също съобщиха, че кабинетът възнамерява да приеме съответна "актуализирана стратегия" за въоръжените сили на Израел. Съгласно тази стратегия военни операции са планирани и в райони, където се намират израелски заложници.

Макар към момента все още да няма официално потвърждение, Палестинската автономна власт вече призова международната общност да се намеси и да осуети реализацията на тези планове, съобщава агенция Франс прес.

В публикацията на ynetnews.com се спекулира, че тези предполагаеми планове може да са част от преговорна тактика, за да се окаже натиск върху ислямистката терористична организация Хамас. Преговорите за примирие и освобождаване на заложниците в момента са в застой.

Самият Нетаняху преди това беше заявил публично, че тази седмица ще свика кабинета по сигурността, за да реши какви да са действията оттук нататък в блокираната ивица. Във видеообръщение в неделя той обяви, че според него ислямистката Хамас не е готова за намиране на решение посредством преговори.

Израел контролира в момента три четвърти от територията

Израелските въоръжени сили контролират в момента около 75 процента от крайбрежната зона, която по площ е малко по-голяма от Мюнхен, но с нейните приблизително 2 милиона жители е още по-гъсто населена от германския мегаполис.

За заложниците се предполага, че се намират в онези части от ивицата, в които израелската армия все още не е навлязла и които продължават да са под контрола на Хамас.

Военното ръководство е критично настроено

В миналото израелската армия се е обявявала против пълна окупация на ивицата Газа. Унищожаването на всички тунели и бункери на Хамас може да отнеме години, отбелязва Times of Israel по повод опасенията на военното ръководство. Също така, продължава изданието, заложниците може да бъдат изложени на смъртна опасност, ако израелските войски се приближат твърде много до местата, където са държани.

Според медийни съобщения обаче Нетаняху е готов да поеме този риск. "Ще има военни операции и в райони, където се намират заложници", е цитиран да казва близкият до Нетаняху официален представител. "Ако началникът на Генералния щаб не е съгласен с това, ще трябва да подаде оставка."

Според съобщения в медиите началникът на Генералния щаб Еял Замир е имал ожесточени дискусии с министри от крайната десница, които настояват за завземането на цялата ивица Газа, за депортиране на палестинското население в други страни и за изграждане на еврейски селища.

Бивши служители на тайните служби апелират за повече натиск върху Нетаняху

В писмо, публикувано в нощта срещу понеделник, стотици бивши служители на израелските служби, сред които и бивши шефове на разузнавателните служби, призоваха американския президент Доналд Тръмп да увеличи натиска върху Нетаняху за прекратяване на войната в Газа.

"Нашата професионална преценка е, че Хамас вече не представлява стратегическа заплаха за Израел", се казва в писмото. 550-те подписали го призовават Тръмп да убеди Нетаняху да сключи примирие. "Сложете край на войната, върнете заложниците, спрете страданията", настояват те.