Нетаняху: Хамас не освободи всички жени заложници, както беше договорено

Е дин час след изтичането на примирието в 7 ч. местно време нито една от основните участващи страни - Хамас, Катар, Израел, САЩ или Египет - не беше обявила публично прекъсване на преговорите.

Преговорите имаха за цел да удължат 7-дневната пауза във войната.

Съгласно условията на сключеното по-рано споразумение се очакваше Хамас да предложи 8-ми списък със заложници - 10 жени и деца, които да бъдат освободени в замяна на допълнителен ден пауза.

Израел поиска от терористичната групировка да освободи жени и деца, преди да премине към други групи заложници.

Израел предупреди, че пълномащабните военни операции ще бъдат възобновени, след като приключи настоящата фаза на освобождаване на заложници. Представители на САЩ обаче заявиха, че независимо от това преговорите за освобождаване на останалите заложници ще продължат.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Хамас не се е съгласил да освободи други заложници, нарушавайки условията на примирието, и че Израел остава ангажиран с постигането на целите си при подновяването на сраженията.

Hamas frees eight hostages to Israel as talks seek to extend Gaza truce https://t.co/Roqmw01AdB

Кабинетът на Нетаняху заяви, че Хамас не е освободил всички жени заложници, както беше договорено и също така е изстрелял ракети по Израел.

Кабинетът му заяви:

„С подновяването на бойните действия подчертаваме: израелското правителство се ангажира да постигне целите на войната - да освободи заложниците ни, да ликвидира Хамас и да гарантира, че Газа никога няма да представлява заплаха за жителите на Израел“.

Служители на Министерството на здравеопазването в Газа съобщиха, че израелските въздушни удари са убили най-малко 18 души в Ивицата Газа за по-малко от два часа след възобновяването на военните операции.

В южната част на страната най-малко 6 души са били убити при нападение.

В централната част на Газа, в района на Магази, са убити най-малко 9 души.

Hamas frees eight hostages to Israel as talks seek to extend Gaza truce



As part of the agreement, 30 Palestinians were released from jails, the Israeli prison service said.https://t.co/3ywr6RDZvp