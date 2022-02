Великобритания вдигна по тревога изтребители заради неидентифициран летателен апарат

Б ританските военновъздушни сили съобщиха, че са вдигнали по тревога изтребители в отговор на приближаването на "неидентифициран летателен апарат", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Изтребителите "Тайфун" са излетели от британската военновъздушна база в Лосимаут, североизточна Шотландия,

и са били придружени от самолет цистерна "Вояджър", излетял от Оксфордшър, Англия. Британските власти не разкриха повече подробности за операцията.

BREAKING: Britain scrambles fighter jets after detecting unidentified aircraft approaching its airspace, the defence ministry says https://t.co/lx7H6T2Ab9 pic.twitter.com/HRo4Jex3ES