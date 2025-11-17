Прасе спаси руски войници на фронта в Украйна

Д вама руски войници бяха спасени от взривяване, след като прасе стъпи върху противопехотна мина, оставена от оттеглящи се украински войски, пише английското издание The Telegraph.

На кадри, заснети от дрон, се вижда как прасето върви по пътека на няколко метра пред руските войници. Изплашено от войниците, животното подскача и започва да бяга. Но докато се опитва да избяга, задните му копита задействат мината, която избухва в облак дим.

Изненадващо, прасето оцелява след взрива, макар че изглежда ранено,

а руските войници избягват облака от отломки. Не е известно точно къде или кога е заснет инцидентът, но кадрите бяха споделени в надеждни канали в социалните мрежи.

🤯 🐖 A pig saved Russian troops by triggering a mine — the boar walked right where the occupiers were about to go pic.twitter.com/lTGBRF9An0 — Ukrainian Witness 🇺🇦 (@warinukraineua) November 15, 2025

В събота уличните боеве продължаваха с пълна сила в обсадения град Покровск. Ако Русия превземе града, нейните войски вероятно ще се насочат към границите на Донецка област, заяви генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-ръководител на военното разузнаване на Украйна.

Също в събота, президентът на Украйна

Володимир Зеленски обяви реформа на държавните енергийни компании,

след като корупционен скандал в сектора, който вече е тежко пострадал от руските удари, предизвика обществено негодувание.

Антикорупционните разследващи заявиха, че около 80 млн. паунда са били присвоени от енергийния сектор. Зеленски нареди на двама министри да подадат оставка заради корупцията и наложи санкции на бивш бизнес партньор, посочен като организатор на схемата.

„Започваме реформа на ключови държавни предприятия в енергийния сектор“, каза Зеленски в социалната мрежа X. „Наред с пълен одит на финансовата им дейност, ръководствата на тези компании ще бъдат подновени“. Той призова за нов надзорен съвет в „Енергоатом“, държавната ядрена компания в центъра на скандала, „в рамките на седмица“, за да се осигури „пълно обновяване на ръководството“.

Освен това държавният глава настоя за бързото назначаване на нов ръководител на „Укрхидроенерго“, компанията за водноелектрическо производство, както и за други реформи в „Нафтогаз“, гиганта в нефтения и газовия сектор.

Скандалът накара част от европейските съюзници на Украйна да настояват правителството на Зеленски да направи повече в борбата срещу корупцията.

Междувременно

Украйна заяви, че е атакувала руска петролна рафинерия в регион близо до Москва,

ден след смъртоносните руски удари по столицата Киев. Украинската армия съобщи в социалните мрежи, че е ударила рафинерия в Рязанския регион край Москва като „част от усилията за намаляване способността на врага да нанася ракетни и бомбени удари“.

Украйна редовно извършва ракетни и дрон атаки на руска територия след началото на инвазията през 2022 г. Павел Малков, губернатор на Рязанска област, каза, че руските ПВО са свалили 25 украински дрона над региона през нощта. „Падащи отломки предизвикаха пожар на територията на едно предприятие“, заяви Малков в Telegram и добави, че няма пострадали.

Атаката дойде ден след като Русия удари жилищни блокове в Киев,

при което загинаха най-малко седем души. „Съобщено е, че възрастна жена, ранена по време на обстрела на 14 ноември, е починала тази сутрин в болницата“, написа Тимур Ткаченко от столичната администрация в социалните мрежи в събота. Сред другите жертви са двойка в 70-те си години и 62-годишен мъж.

Властите в централна Днепропетровска област съобщиха, че руски дрон е ранил петима души, един от които тежко, в град Никопол в събота. Никопол се намира на река Днепър, която образува фронтовата линия с руските сили. На отсрещния окупиран бряг назначеният от Москва служител Евгений Балицки каза, че украински дрон е ударил електропроводи, причинявайки прекъсване на електрозахранването за около 44 000 абонати.