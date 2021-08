Наводнения във Венецуела отнеха живота на 20 души

Н ай-малко 20 души са загинали в резултат на предизвикани от проливни дъждове наводнения в западния венецуелски щат Мерида, съобщава БТА.

"Не сме си представяли, че трагедията ще е с такива мащаби", каза щатският губернатор Рамон Гевара.

More than 1,200 houses destroyed as rescue workers scour wreckage. https://t.co/MYJiHNhxFb

По негова информация сред жертвите има двама непълнолетни. 17 души се смятат за изчезнали.

Стихията е унищожила десетки сгради, а над 1200 домове са сериозно пострадали.

В региона има проблеми с електроснабдяването и мобилната връзка, допълва ТАСС.

At least 19 people have died after heavy flooding in Merida#Venezuela https://t.co/9VFx1DhHd0