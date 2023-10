Заради бомбена заплаха: Отцепиха централния площад във Варшава (ВИДЕО/СНИМКИ)

П олицията отцепи пл. "Пилсудски" в центъра на Варшава заради бомбена заплаха, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.

Това става само ден преди важните избори в централноевропейската страна. Според полски медии човек се е качил върху паметник на площада и е заплашил, че ще се самовзриви.

На снимки, публикувани в социалната мрежа X, се вижда мъж, който стои на върха на паметника на жертвите на самолетната катастрофа край Смоленск. При нея през 2010 г. загинаха 96 души, включително президента Лех Качински и съпругата му Мария.

A man claiming to have a bomb on him is standing in Central Warsaw Poland.

Current standoff with Police.

