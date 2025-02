Бивш бодигард на Шумахер отива в затвора за изнудване на семейството му

О храна на нощен клуб, който участва в заговор за изнудване на Михаел Шумахер за £12 милиона, беше осъден на затвор, след като бе признат за виновен в заговор с още двама мъже за придобиване на лични кадри на легендарния пилот от Формула 1.

53-годишният Йълмаз Тозтуркан получи тригодишна присъда, докато синът му Даниел Линс, 30-годишен IT експерт, беше осъден на шест месеца условно.

Бившият бодигард на Шумахер, 53-годишният Маркус Фриче, също беше съден в Германия, след като хард дискове, съдържащи поверителни снимки, видеоклипове и медицински досиета, бяха откраднати от компютър. Окръжният съд във Вупертал му наложи двегодишна условна присъда.

Замесиха и бивша медицинска сестра на Шумахер в заговора за изнудване

Делото, което започна през декември, разкри, че от компютър са били изтеглени над 1500 изображения, видеоклипове и чувствителна медицинска информация. Тези данни били предоставени на Фриче, който впоследствие ги предал на приятеля си Тозтуркан. Твърди се, че синът на Тозтуркан, Линс, е изпратил четири изображения до жилището на Шумахер само осем дни по-късно и е казал на семейството, че имат „един месец“, за да платят сумата от 12 милиона. Тя е трябвало да бъде изпратена на две вноски в кантората на адвоката на семейство Шумахер.

Но заговорът се провалил само седмица по-късно, тъй като на 19 юни Тозтуркан и синът му били арестувани от германската полиция, след като властите проследили телефонния номер, с който те се свързали със семейство Шумахер. Тозтуркан е обвинен в изнудване, а Линс - в подпомагане и подстрекаване към изнудване. Фриче е арестуван две седмици по-късно в апартамента си.

