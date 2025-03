„Ситуацията е много тъжна“: Първи големи разкрития за състоянието на Михаел Шумахер

В ътрешен източник разкри първата значима информация за "много тъжното" състояние на Михаел Шумахер години след трагичния му ски инцидент през 2013 г. Водещ репортер от Формула 1 сподели важни детайли за здравето на легендарния пилот повече от 11 години след злополуката.

Легендата на Формула 1, седемкратният световен шампион Михаел Шумахер, пострада тежко при инцидент на ски през декември 2013 г., което го постави в медикаментозна кома. Оттогава той не се е появявал публично.

Michael Schumacher insider delivers first major update on his 'very sad' condition in years, following his tragic 2013 skiing accident https://t.co/vrI1cgd4dE

За германския пилот се грижат специализиран медицински екип и съпругата му Корина в дома им край Женевското езеро. Въпреки това информацията за състоянието му остава строго поверителна. Семейството на Шумахер продължава да защитава личното му пространство и дори много от близките им приятели и роднини не са наясно със здравословното му състояние.

Феликс Горнер, репортер на германския телевизионен канал RTL, разкри пред феновете на Шумахер, че той "вече не може да общува вербално".

„Ситуацията е много тъжна“, каза Горнер, който е смятан за един от най-близките журналисти до семейството на Шумахер. „Той се нуждае от постоянни грижи и е напълно зависим от своите болногледачи. Вече не може да се изразява устно.“

Горнер коментира и цялостната ситуация около живота на Шумахер след трагичния инцидент.

„В момента има не повече от 20 души, които могат да се свържат с Михаел“, добави той. „И според мен това е правилната стратегия, защото семейството действа в най-добрия му интерес. Те винаги са пазили стриктно личния му живот и това не се е променило.“

Schumacher's family and close friends have remained very protective, but a new update has now been released. pic.twitter.com/phMK6SXBXk