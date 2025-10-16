Любопитно

Преди няколко седмици журналистът Стефан Л’Ермит сподели нови данни за здравето на Шумахер

16 октомври 2025, 10:31
Нови данни за здравето на Михаел Шумахер дават лъч надежда
Източник: gettyimages

З дравословното състояние на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер остава загадка вече повече от десетилетие. На 29 декември 2013 г. германецът претърпява тежък инцидент, докато кара ски в Швейцарските Алпи. При падането главата му се удря в скала, което води до сериозна черепно-мозъчна травма. Шумахер прекарва девет месеца в болница, шест от които в кома. Макар по-късно да е изписан, информацията за състоянието му остава изключително оскъдна.

Преди няколко седмици журналистът Стефан Л’Ермит сподели нови данни за здравето на Шумахер. „Бих казал, че не се справя добре, но може би има подобрение – просто защото не знаем нищо със сигурност“, каза той пред френската радиостанция RTL.

„Единствените истински новини идват от семейството му – и това е най-важното, защото те са най-достоверният източник. Всичко, което идва отвън, няма особено значение.“

След това Л’Ермит разкри факт, който вдъхва надежда на феновете. Според него Михаел Шумахер е подписал каска с инициалите си „М“ и „С“ за благотворително събитие.

„Тази година той подписа каска. Как точно е станало това? Дали съпругата му е държала ръката му? Не знаем. Но това е първият положителен знак от години – почти като знак за живот.“

Въпреки този оптимистичен детайл, журналистът подчерта, че няма сигурна информация за реалното състояние на седемкратния световен шампион.

„Истината е, че не сме го виждали да ходи, а изглежда, че все още не може да говори. Така че говорим за човек, който диша и може да има леки взаимодействия със семейството си, но не можем да кажем, че се възстановява добре.“

  • Какво още се знае за Михаел Шумахер

Преди две години братът на шампиона, Ралф Шумахер, призна, че възстановяването на Михаел е ограничено, въпреки достъпа му до най-добрите медицински грижи в света.

„Липсва ми брат ми Михаел. Животът понякога е несправедлив. Той имаше невероятен късмет през целия си живот, но след това се случи този трагичен инцидент“, сподели Ралф пред немския вестник Bild.

„Успяхме да направим много благодарение на възможностите на съвременната медицина, но нищо вече не е същото. Мога да кажа, че инцидентът беше болезнен и тъжен за всички нас.“

Бившият президент на Международната автомобилна федерация (ФИА) Жан Тод също е говорил открито за състоянието на Шумахер. В интервю за списание Bunte той похвали съпругата му Корина Шумахер, която се грижи за него вече повече от десет години.

„Благодарение на работата на лекарите и на грижите на Корина, Михаел е все още жив. Тя искаше той да оцелее – и го направи. Но, разбира се, с последствия.“

