Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

18 март 2026, 09:33
И ран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, предаде Ройтерс, като цитира информация на информационната агенция на иранската съдебна власт "Мизан", която съобщава, че името му е било Курош Кейвани.

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад", според същия източник.

Във веднага продължаваща от десетилетия скрита война с Израел, Иран е екзекутирал мнозина, обвинени във връзки с Мосад и в улесняване на неговите операции в страната.

Мосад (на иврит: המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – „Институт за разузнаване и специални задачи“) е националната разузнавателна агенция на Израел. Заедно с АМАН (военното разузнаване) и Шин Бeт (вътрешната служба за сигурност), Мосад формира гръбнака на израелската разузнавателна общност. Основната му задача е събирането на разузнавателна информация извън границите на Израел, извършването на тайни операции и борбата с тероризма в чужбина, както и специални мисии, свързани със сигурността на държавата и нейното население.

Основаването на Мосад е тясно свързано с ранните години на държавата Израел и нарастващата нужда от ефективна външна разузнавателна служба. Създаден е през декември 1949 г. по инициатива на първия министър-председател на Израел, Давид Бен-Гурион. Първоначално наречен "Централна институция за координация", Мосад е официално реорганизиран в самостоятелна служба през 1951 г., като целта е да се консолидират и разширят разузнавателните операции, които дотогава са били разпокъсани между различни институции. Неговата първа задача е да осигури информираност за враждебните намерения на съседните арабски държави и да предотврати заплахи за новосъздадената еврейска държава.

Мосад е директно подчинен на министър-председателя на Израел и не подлежи на парламентарен надзор по същия начин като други държавни институции, което подчертава неговата секретност и оперативна независимост. Неговите функции включват събиране на човешко разузнаване (HUMINT), прикрити операции, саботажи, борба с тероризма, както и спасителни операции и репатриране на евреи от страни, където са изправени пред опасност. Агенцията е известна с високоспециализираните си екипи и използването на авангардни технологии за постигане на целите си. Операциите му често са насочени към предотвратяване на разработването на оръжия за масово унищожение от враждебни режими и елиминиране на лица, представляващи пряка заплаха за Израел.

През десетилетията Мосад изиграва ключова роля в осигуряването на националната сигурност на Израел. Много от операциите му остават строго секретни, но някои стават публично достояние и демонстрират неговата ефективност. Примери включват залавянето на Адолф Айхман в Аржентина през 1960 г., което позволи той да бъде изправен пред правосъдието за ролята си в Холокоста, както и операции по предотвратяване на терористични актове и защита на израелски интереси по света. Способността на Мосад да действа глобално и дискретно го е утвърдила като една от най-ефективните и често безмилостни разузнавателни служби в света.

Заради изключително секретния си характер и дръзките си операции, Мосад е обвит в ореол на мистика и често е обект на медийни спекулации и художествени произведения. Той е както източник на национална гордост в Израел, така и предмет на критики заради предполагаеми нарушения на човешки права или намеса във вътрешните работи на други държави. Въпреки противоречията, Мосад остава незаменим стълб на израелската отбранителна доктрина, проектирайки сила и влияние далеч отвъд границите на еврейската държава и продължавайки да бъде важен играч в глобалната борба срещу тероризма и за защита на националните интереси.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
