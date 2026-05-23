Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

С ветовната суперзвезда Адел изуми почитателите си с невероятна визуална трансформация, разделяйки се с над 45 килограма в рамките на две години, предава британското издание на Vogue.

Строги табута в името на гласа и специален хранителен режим

Първата стъпка към драматичната промяна се оказа пълният обрат в хранителните навици на изпълнителката. Първоначално Адел бе принудена да наложи строги ограничения в менюто си, за да защити своите гласни струни след претърпян кръвоизлив.

Певицата се отказа окончателно от цигарите, алкохола и кофеина, както и от всички пикантни, цитрусови и силно подправени храни. Освен това тя трябваше да изключи от ежедневното си меню до 10 чаши сладък чай – количество, което е консумирала редовно дотогава.

Източник: БТА

Преди голямото си световно турне Адел реши да подобри своята физическа издръжливост, което даде тласък на поредната вълна от загуба на тегло. Звездата се довери на т.нар. „Сиртфуд“ диета (Sirtfood). Този хранителен план залага на растителни продукти, които активират специфични протеини в организма (сиртуини), отговорни за регулирането на метаболизма, нивата на кръвната захар и контрола на апетита.

Нейното меню включваше предимно:

зелен чай и натурално какао на прах;

кейл (къдраво зеле) и елда;

куркума и други полезни съставки на растителна основа.

Източник: Getty Images

Истината за отношението на звездата към тренировките

Адел остана напълно честна пред своите фенове и никога не е крила факта, че не понася изтощителните физически натоварвания.

„През по-голямата част от времето просто мрънкам. Не отивам в проклетата фитнес зала, подскачайки от щастие – изобщо не ми е приятно“, призна откровено певицата в интервю за списание Rolling Stone.

Нейната бивша треньорка по пилатес в Лос Анджелис, Камила Гудис, също потвърди, че Адел никога не е била голям почитател на спорта и че 90% от първоначалния ѝ успех се дължи именно на желязната диетична дисциплина.

Освен това, докато работела върху фигурата си, певицата се сблъскала и с чисто физиологичен проблем: при по-сериозно напрежение капилярите на лицето ѝ се пукали лесно. Ето защо се наложило да тренира изключително внимателно и без излишно пренапрежение пред огледалото.

Източник: Getty Images

Борбата с паническите атаки след развода

Истинският двигател зад редовните ѝ посещения в залата обаче се оказа не броенето на калории, а тежката раздяла. След развода си звездата преминава през мъчителни панически атаки, които я карат да изгуби контрол над собственото си тяло.

В този труден период фитнесът се превръща в нейното единствено сигурно убежище – място, където да остане сама, без телефон в ръка, и да си възвърне емоционалния баланс. Основната ѝ мотивация и до днес си остава желанието да бъде здрава, енергична и силна заради своя син Анджело.