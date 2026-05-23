Любопитно

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

След тежък развод и панически атаки Адел промени живота си. Световната звезда свали 45 кг не с изтощителен фитнес, а със строга хранителна дисциплина в името на здравето и сина си. Вижте историята зад невероятната ѝ трансформация.

23 май 2026, 12:30
Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ
Източник: Getty Images

С ветовната суперзвезда Адел изуми почитателите си с невероятна визуална трансформация, разделяйки се с над 45 килограма в рамките на две години, предава британското издание на Vogue.

Строги табута в името на гласа и специален хранителен режим

Първата стъпка към драматичната промяна се оказа пълният обрат в хранителните навици на изпълнителката. Първоначално Адел бе принудена да наложи строги ограничения в менюто си, за да защити своите гласни струни след претърпян кръвоизлив.

Певицата се отказа окончателно от цигарите, алкохола и кофеина, както и от всички пикантни, цитрусови и силно подправени храни. Освен това тя трябваше да изключи от ежедневното си меню до 10 чаши сладък чай – количество, което е консумирала редовно дотогава.

Източник: БТА

Преди голямото си световно турне Адел реши да подобри своята физическа издръжливост, което даде тласък на поредната вълна от загуба на тегло. Звездата се довери на т.нар. „Сиртфуд“ диета (Sirtfood). Този хранителен план залага на растителни продукти, които активират специфични протеини в организма (сиртуини), отговорни за регулирането на метаболизма, нивата на кръвната захар и контрола на апетита.

Нейното меню включваше предимно:

  • зелен чай и натурално какао на прах;
  • кейл (къдраво зеле) и елда;
  • куркума и други полезни съставки на растителна основа.
Източник: Getty Images

Истината за отношението на звездата към тренировките

Адел остана напълно честна пред своите фенове и никога не е крила факта, че не понася изтощителните физически натоварвания.

„През по-голямата част от времето просто мрънкам. Не отивам в проклетата фитнес зала, подскачайки от щастие – изобщо не ми е приятно“, призна откровено певицата в интервю за списание Rolling Stone.

Нейната бивша треньорка по пилатес в Лос Анджелис, Камила Гудис, също потвърди, че Адел никога не е била голям почитател на спорта и че 90% от първоначалния ѝ успех се дължи именно на желязната диетична дисциплина.

Освен това, докато работела върху фигурата си, певицата се сблъскала и с чисто физиологичен проблем: при по-сериозно напрежение капилярите на лицето ѝ се пукали лесно. Ето защо се наложило да тренира изключително внимателно и без излишно пренапрежение пред огледалото.

Източник: Getty Images
  • Борбата с паническите атаки след развода

Истинският двигател зад редовните ѝ посещения в залата обаче се оказа не броенето на калории, а тежката раздяла. След развода си звездата преминава през мъчителни панически атаки, които я карат да изгуби контрол над собственото си тяло.

В този труден период фитнесът се превръща в нейното единствено сигурно убежище – място, където да остане сама, без телефон в ръка, и да си възвърне емоционалния баланс. Основната ѝ мотивация и до днес си остава желанието да бъде здрава, енергична и силна заради своя син Анджело.

Адел Отслабване Визуална трансформация Хранителен режим Сиртфуд диета Фитнес тренировки Панически атаки
Последвайте ни

По темата

Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива

Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива

Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Какво се случва, когато имаш карбон в изобилие

Какво се случва, когато имаш карбон в изобилие

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 5 часа
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 5 часа
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 5 часа
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

Свят Преди 2 часа

Американският държавен секретар ще има среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

България Преди 2 часа

В петък вечер той беше заловен при специализирана полицейска операция в София

Инцидент в китайска мина, много загинали

Инцидент в китайска мина, много загинали

Свят Преди 3 часа

Имало е опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид, което е довело до взрив

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Любопитно Преди 3 часа

Алмодовар и Звягинцев са сред фаворитите, новите ленти на Джеймс Грей, Асгар Фархади и Павел Павликовски също са сред най-обсъжданите заглавия на фестивала

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Технологии Преди 4 часа

Мобилните телефони започнаха своя път като точно това - телефони. С тях можеше да се говори в движение и да се изпращат кратки съобщения. Днес те са джобни суперкомпютри, способни на сложни AI анализи и понякога дори диктуват решенията в живота ни

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Свят Преди 4 часа

Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив

<p>Тръмп&nbsp;става все по-недоволен от преговорите с Иран</p>

Американски медии: САЩ обмислят подновяване на ударите по Иран

Свят Преди 4 часа

Окончателно решение засега не е взето

Снимката е илюстративна

Човек загина, а 36 бяха ранени при взрив на сух док в Ню Йорк

Свят Преди 5 часа

Експлозията е избухнала, докато на място работели огнеборци, отзовали се на повикване за пожар

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Свят Преди 5 часа

Мащабно изследване сред над 112 000 души откри връзка между масови консерванти и скок на риска от хипертония с близо 30%. Вижте кои са опасните вещества

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Любопитно Преди 5 часа

Връзката между съня и Алцхаймер е трудна за разплитане. Знаем, че лошото качество на съня увеличава риска от Алцхаймер и че Алцхаймер нарушава съня, вероятно поради натрупването на усукани нишки от тау-протеин в мозъка

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбан байрам

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбан байрам

Свят Преди 13 часа

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

България Преди 14 часа

Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи

<p>АПС: Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми</p>

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

България Преди 14 часа

Това се твърди в съобщение, разпратено от пресцентъра на партията

<p>Украйна отговори на обвиненията за удар по общежитие в Луганска област</p>

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Свят Преди 15 часа

ВСУ заявяват, че целта е бил команден център на подразделение за дронове.

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Свят Преди 15 часа

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас

<p>САЩ изразходваха голям ракетен арсенал за Израел</p>

"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Свят Преди 15 часа

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

От лукса към тишината: Ромина Тасевска и спокойния живот в село Петрово

Edna.bg

Бившите съпрузи Бен Афлек и Дженифър Гарнър с близка разходка в Лос Анджелис

Edna.bg

Спартак Варна благодари на Добруджа и Ботев Враца

Gong.bg

ЦСКА и Исак Соле пред раздяла след "синия" скандал?

Gong.bg

Иван Демерджиев: Хора, свързани с институции, са помагали на прокурорския син да се укрива

Nova.bg

Тодор Джиков: Очакваме 10% поевтиняване на основните храни до месец и половина

Nova.bg