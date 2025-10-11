Свят

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Последните твърдения в социалните медии предизвикаха безпокойство, че емблематичната Айфелова кула в Париж е планирана за събаряне през 2026 г.

11 октомври 2025, 17:05
Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем
Източник: iStock photos/Getty images

П оследните твърдения в социалните медии предизвикаха широко разпространено безпокойство, че емблематичната Айфелова кула в Париж е планирана за събаряне през 2026 г. Тези публикации, разпространени в платформи като X, посочват причини като изтичащ „оперативен лизинг“, структурна умора, скъпа поддръжка и обществени оплаквания. Тези твърдения обаче са неоснователни, пише Hindustan Times.

Произход на иска

Твърдението, че Айфеловата кула ще бъде разрушена през 2026 г., изглежда произлиза от сатирична статия, публикувана на 18 септември 2025 г. от Tapioca Times, уебсайт, известен с пародийно съдържание.

Статията цитира измислен „говорител“, който прави изявления от рода на: „Имахме добър период, кулата е популярна от дълго време, но никой вече не ходи там, така че я затваряме. Изглежда, че интернет най-накрая ни е настигнал и малките деца просто не искат да се качват на върха. Забелязахме огромно увеличение на дроновете, кръжащи около кулата, така че може би това е причината за спада в посещаемостта.“

В статията се твърди, че кулата е гъмжаща от „катерици и гълъби“ и се предлагат заместители като водна пързалка, музикално място в стил Лас Вегас или „Парижкият Burning Man“, пълен с хипита.

„Както и да е, независимо какво ще се случи, разрушаването започва в началото на 2026 г., така че ако сте стари и носталгични, сега е моментът да посетите Париж“, се казва в статията.

Този сатиричен разказ беше подхванат и разпространен чрез публикации в X, много от които използваха почти идентични формулировки.

Няма официално потвърждение за разрушаването

Няма достоверни доказателства в подкрепа на твърденията за разрушаване. Нито Société d'Ecploitation de la Tour Eiffel (SETE), което управлява кулата, нито град Париж, нито френските власти, отговорни за културното наследство, са издали изявления, сочещи планове за демонтиране на паметника.

Защо Айфеловата кула е временно затворена

Настоящото затваряне на Айфеловата кула, което започна на 2 октомври 2025 г., подхрани спекулациите, но не е свързано с никакви планове за разрушаване. Затварянето се дължи на национални стачки на френски синдикати, протестиращи срещу съкращения на държавните разходи и застъпващи се за по-високи данъци за богатите. Тези трудови спорове нарушиха дейността, засягайки служителите на SETE и други работници в цяла Франция. Подобни затваряния, свързани със стачки, са се случили през 2023 г. и по-рано. Властите очакват обектът да възобнови нормалната си дейност скоро след приключване на трудовите преговори.

 

Източник: Hindustan Times    
Айфелова кула Събаряне Фалшиви новини Социални медии Стачка Париж 2026 Сатира Закриване Неоснователни твърдения
Последвайте ни

По темата

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

„Китай не се страхува“: жителите на Пекин отхвърлят заплахата от мита на Тръмп

„Китай не се страхува“: жителите на Пекин отхвърлят заплахата от мита на Тръмп

Как да си обмените левовете в пощата

Как да си обмените левовете в пощата

pariteni.bg
Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

Най-после някой да направи аналогов хиперавтомобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа

Ердоган възнамерява да посети Ивицата Газа

Свят Преди 25 минути

Турският лидер подчерта, че след споразумението за прекратяване на огъня „не трябва да има връщане назад“

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата

Свят Преди 35 минути

Той бе диагностициран през май

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

НАТО проведе 12-часова патрулираща мисия във въздуха до границата на Русия

Свят Преди 2 часа

Това беше изтъкнато в изявление на британския министър на отбраната Джон Хили

,

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Свят Преди 2 часа

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

Доналд Туск

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Свят Преди 3 часа

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Любопитно Преди 3 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Никола Бургазлиев

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

България Преди 4 часа

Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се отменя

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

България Преди 4 часа

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”

Слави Трифонов постави темата за свободата на словото и защитата на личния живот остро в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

България Преди 4 часа

Лидерът на „Има такъв народ“

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

Свят Преди 5 часа

Руски удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Любопитно Преди 6 часа

Всеки нов път започва с малка крачка, направена със смелост и надежда

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Любопитно Преди 6 часа

Континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Свят Преди 6 часа

Младите хора са изправени пред нарастващ риск от рак заради фактори на модерния начин на живот и експозиции в околната среда

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Свят Преди 6 часа

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан

<p>Гешев и Калоян от &bdquo;Игри на волята&rdquo;: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)</p>

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

От признания за липсата на детето си и живота на блатото, до неподозирани коментари за стратегиите и героите от новия сезон на „Игри на волята”

Владимир Путин

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Свят Преди 7 часа

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, от които 1718 са разположени. САЩ имат 5177 бойни глави, от които 1770 са разположени

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Кралица, Момиче, Любовница или Хазяйка: Коя е женската ти енергия?

Edna.bg

Могат и сами: Звездните дами, които нямат моден стилист

Edna.bg

Килиан Мбапе напуска лагера на Франция и се завръща в Мадрид

Gong.bg

Еден Азар се завръща на „Стамфорд Бридж“ с екипа на Челси

Gong.bg

Полицията задържа двама мъже за кражба на накити и автомобил

Nova.bg

Българинът от флотилията „Сумуд“ пред NOVA: Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята

Nova.bg