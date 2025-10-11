Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

П оследните твърдения в социалните медии предизвикаха широко разпространено безпокойство, че емблематичната Айфелова кула в Париж е планирана за събаряне през 2026 г. Тези публикации, разпространени в платформи като X, посочват причини като изтичащ „оперативен лизинг“, структурна умора, скъпа поддръжка и обществени оплаквания. Тези твърдения обаче са неоснователни, пише Hindustan Times.

Произход на иска

Твърдението, че Айфеловата кула ще бъде разрушена през 2026 г., изглежда произлиза от сатирична статия, публикувана на 18 септември 2025 г. от Tapioca Times, уебсайт, известен с пародийно съдържание.

Статията цитира измислен „говорител“, който прави изявления от рода на: „Имахме добър период, кулата е популярна от дълго време, но никой вече не ходи там, така че я затваряме. Изглежда, че интернет най-накрая ни е настигнал и малките деца просто не искат да се качват на върха. Забелязахме огромно увеличение на дроновете, кръжащи около кулата, така че може би това е причината за спада в посещаемостта.“

IRON CLOSURE: Paris’ iconic Eiffel Tower shut its doors to tourists after a nationwide strike swept across France.



Thousands of workers, retirees and students took to the streets of more than 200 towns and cities, protesting spending cuts and demanding higher taxes on the… pic.twitter.com/SbwMjEDCr3 — Fox News (@FoxNews) October 4, 2025

В статията се твърди, че кулата е гъмжаща от „катерици и гълъби“ и се предлагат заместители като водна пързалка, музикално място в стил Лас Вегас или „Парижкият Burning Man“, пълен с хипита.

„Както и да е, независимо какво ще се случи, разрушаването започва в началото на 2026 г., така че ако сте стари и носталгични, сега е моментът да посетите Париж“, се казва в статията.

Този сатиричен разказ беше подхванат и разпространен чрез публикации в X, много от които използваха почти идентични формулировки.

Няма официално потвърждение за разрушаването

Няма достоверни доказателства в подкрепа на твърденията за разрушаване. Нито Société d'Ecploitation de la Tour Eiffel (SETE), което управлява кулата, нито град Париж, нито френските власти, отговорни за културното наследство, са издали изявления, сочещи планове за демонтиране на паметника.

World-famous Eiffel Tower, a symbol of France for over 135 years, is reportedly set for demolition in 2026 after its operating lease expires. Officials cite structural fatigue, costly maintenance, and rising public complaints as key reasons behind this shocking decision. pic.twitter.com/zbr5S732xx — Qasim (@promax1811) October 10, 2025

Защо Айфеловата кула е временно затворена

Настоящото затваряне на Айфеловата кула, което започна на 2 октомври 2025 г., подхрани спекулациите, но не е свързано с никакви планове за разрушаване. Затварянето се дължи на национални стачки на френски синдикати, протестиращи срещу съкращения на държавните разходи и застъпващи се за по-високи данъци за богатите. Тези трудови спорове нарушиха дейността, засягайки служителите на SETE и други работници в цяла Франция. Подобни затваряния, свързани със стачки, са се случили през 2023 г. и по-рано. Властите очакват обектът да възобнови нормалната си дейност скоро след приключване на трудовите преговори.