Свят

САЩ няма да разполага американски войски в Газа

Това заяви главнокомандващият адмирал Брад Купър

11 октомври 2025, 18:35
САЩ няма да разполага американски войски в Газа
Източник: БТА

Г лавнокомандващият въоръжените сили на САЩ в Близкия изток адмирал Брад Купър заяви днес, че е посетил Газа, за да обсъди стабилизирането на ситуацията. Той увери, че в палестинския анклав няма да бъдат разполагани американски войски, предаде "Франс прес", позовавайки се на негово изявление в Х.

Адмирал Купър съобщи, че току-що се е завърнал от посещение в Ивицата Газа, където е обсъдил създаването на "гражданско-военен координационен център", управляван от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), който "ще подкрепи стабилизирането на конфликта". 

Високопоставен американски представител в четвъртък заяви, че 200 американски военнослужещи ще бъдат мобилизирани, за да "наблюдават" и "контролират" изпълнението на споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Ивицата Газа.

Източник: БТА/Симеон Томов    
Ивицата Газа САЩ Брад Купър Стабилизиране Американски войски Координационен център СЕНТКОМ Прекратяване на огъня Израел Хамас
Последвайте ни

По темата

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г.? Ето какво знаем

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Двама убити и петима ранени при руски въздушен удар в Донецка област

Двама убити и петима ранени при руски въздушен удар в Донецка област

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво представлява котешката настинка

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 4 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полската опозиция протестира срещу мигрантската политика на премиера Туск

Полската опозиция протестира срещу мигрантската политика на премиера Туск

Свят Преди 36 минути

Според непотвърдени данни в митинга участват няколко хиляди души

Google Maps няма да помогне. Тази страна няма имена на улици: Как живеят хората там?

Google Maps няма да помогне. Тази страна няма имена на улици: Как живеят хората там?

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

„Ние не мълчим“: Протести в страната срещу насилието над деца

България Преди 3 часа

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“

,

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Свят Преди 3 часа

Над 300 сигнала за помощ само от един град, пътища край лагуната Мар Менор са затворени

,

Норвежкият Нобелов институт разследва изтичане на информация

Свят Преди 4 часа

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо

Доналд Туск

Туск обяви: Полша няма да приема мигранти и няма да плаща за това

Свят Преди 4 часа

Отказът на Полша може да има сериозни отражения върху бъдещето на пакта за миграция и убежище на ЕС, който цели да създаде по-справедлив механизъм за споделяне на отговорността

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?

Любопитно Преди 4 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Никола Бургазлиев

Прегазилият хора с АТВ в Слънчев бряг, иска ново разследване: Семейството на жертвата възмутено

България Преди 6 часа

Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се отменя

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

България Преди 6 часа

По-рано започнаха първите укрепителни действия на дигата на езерото „Липник”

Слави Трифонов постави темата за свободата на словото и защитата на личния живот остро в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“

Слави Трифонов към т.нар. български естаблишмънт: Знам, че ме мразите

България Преди 6 часа

Лидерът на „Има такъв народ“

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 6 часа

Кметът на Варна остава в ареста, защитен свидетел говори за 20 000 лв.

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

The Telegraph: Русия засилва ударите по енергетиката на Украйна преди зимата

Свят Преди 7 часа

Руски удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Тези 4 зодии ги чака голяма промяна в живота

Любопитно Преди 7 часа

Всеки нов път започва с малка крачка, направена със смелост и надежда

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Любопитно Преди 8 часа

Континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Ракът от "болест на старците“ се превръща в драма за милениалите

Свят Преди 8 часа

Младите хора са изправени пред нарастващ риск от рак заради фактори на модерния начин на живот и експозиции в околната среда

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Израел нанесе удари в Южен Ливан - има жертва и ранени

Свят Преди 8 часа

Ливанският президент Жозеф Аун осъди среднощните израелски удари срещу „граждански обекти“, в Южен Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
1

Каракали в Зоопарк София

sinoptik.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg

Кралица, Момиче, Любовница или Хазяйка: Коя е женската ти енергия?

Edna.bg

Могат и сами: Звездните дами, които нямат моден стилист

Edna.bg

Официално: Ратко Достанич е новият наставник на Славия

Gong.bg

ЦСКА 1948 победи сърби в приятелски мач

Gong.bg

Разрушават хотел и аквапарк в Елените: ДНСК ще нареди на собствениците да ги съборят за своя сметка

Nova.bg

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

Nova.bg